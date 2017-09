Facebook przekaże Kongresowi USA dane o „rosyjskiej ingerencji”

„Jest to niezwykłe dochodzenie, które podnosi kwestie uczciwości wyborów w USA. Po intensywnej analizie norm prawnych i polityki firmy zdecydowaliśmy, że jeśli podzielimy się reklamą, którą ujawniliśmy, z Kongresem… to pomoże to władzom zakończyć niezbędną pracę oceny tego, co miało miejsce podczas wyborów w 2016 roku” — powiedział Schrage. Według niego dane te nie zostaną publicznie ujawnione, ponieważ zabrania tego prawo federalne.

Schrage powiedział, że firma nic nie wiedziała o rzekomych powiązaniach nabytej reklamy z Rosją. Nazwał „możliwym” odkrycie w przyszłości powiązań z Rosją reklamy na Facebooku.

Szef Facebooka Mark Zuckerberg powiedział, że wydał rozkaz przekazania wykrytej reklamy Kongresowi. Wyraził nadzieję, że po zakończeniu dochodzenia rząd opublikuje wyniki swoich badań.

Według niego pomimo faktu, że do tej pory została ujawniono tylko stosunkowo „niewielka ilość danych problematycznych, każda próba ingerencji w wybory jest poważnym problemem”. Zuckerberg podkreślił, że Facebook będzie nadal prowadzić własne dochodzenie, o postępie którego będzie informować rząd.

Zuckerberg oświadczył również, że sieć społecznościowa przeanalizowała treść reklamy w czasie kampanii wyborczej w Niemczech i nie znalazła w niej wpływu ze strony Rosji. Wybory do niemieckiego Bundestagu, na podstawie których powstanie nowy rząd i zostanie mianowany kanclerz, odbędą się w Niemczech 24 września.