Król Arktyki: Rosja zwodowała najpotężniejszy na świecie lodołamacz (wideo)

Dwureaktorowy 170-metrowy stalowy gigant, zdolny do śmiałego przejścia przez pole lodowe o grubości trzech metrów i przeciągnięcia za sobą konwój statków - w Stoczni Bałtyckiej w Petersburgu został dziś zwodowany drugi lodołamacz atomowy projektu 22220 - „Sybir”.

Pierwszym i głównym lodołamaczem stała się „Arktyka”, która zeszła z pochylni w czerwcu 2016 roku. Te atomowe statki staną się najpotężniejszymi na świecie.

© Sputnik. Sergey Mamontov Stocznia Bałtycka chce zbudować nowy atomowy lodołamacz

Stocznia Bałtycka przygotowała „Sybir” do zwodowania w ciągu zaledwie dwóch i pół roku — budowa lodołamacza rozpoczęła się w maju 2015 roku. Po zwodowaniu prace będą kontynuowane na wodzie. Statek z napędem atomowym stał się pierwszym seryjnym produktem projektu 22220. Oprócz „Sybiru” stocznia na podstawie umowy z „Atomflotem” buduje kolejne dwa statki tego projektu — główny lodołamacz „Arktyka” i drugi seryjny „Ural”.

Uniwersalne lodołamacze atomowe LK-60Ya projektu 22220 będą największymi i najbardziej potężnymi na świecie. Wymiary tych gigantów są imponujące: długość — 173,3 metra, szerokość — 34 metry, wyporność — 33,5 tysiąca ton. Załoga składa się z 75 osób. Projekt techniczny statków napędzanych energią jądrową opracowało Centralne Biuro Konstrukcyjne „Iceberg”.

To nowe pokolenie instalacji, do których opracowano technologie i narzędzia, nie było wcześniej używane nie tylko w Rosji, ale także na świecie. RITM-200 to unikalny energooszczędny zintegrowany układ, który zapewnia lepszą wydajność nowych lodołamaczy pod względem szybkości i grubości pokonywanej pokrywy lodowej, a także podwójne zanurzenie statków, które umożliwia wykorzystanie ich zarówno w morzach arktycznych, jak i w ujściach północnych rzek. Przeładowanie paliwa odbywa się raz na siedem lat. Dla przykładu: w tym czasie lodołamacz spalinowy musiałby zużyć 540 tysięcy ton arktycznego oleju napędowego.

© Sputnik. Sviatoslav Akimov Rosatom otrzyma czołowy lodołamacz atomowy „Arktyka”

Nieco ponad rok temu, podczas wodowania „Arktiki”, dyrektor generalny korporacji państwowej „Rosatom” Siergiej Kirienko powiedział, że takie lodołamacze otwierają zupełnie nowe możliwości w zakresie zapewnienia obrony kraju oraz w rozwiązywaniu ekonomicznych zadań. Zajmą się przeprowadzaniem statków przewożących surowce węglowodorowe ze złóż półwyspu Jamał i półwyspu Gydańskiego, szelfu morza Karskiego na rynki krajów regionu Azji i Pacyfiku.

Posiadając 30 spalinowe i cztery atomowe lodołamacze, Rosja stała się głównym operatorem w Arktyce. Północna Droga Morska raczej nigdy nie zastąpi Kanału Sueskiego, ale może wziąć na siebie ponad 20% morskiej spedycji Europa — Azja, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosyjskie projekty wydobycia w Arktyce ropy i gazu.

Agencja Bloomberg zaznacza: „Dziś 95% ogromnych rezerw gazu ziemnego w Rosji i 75% ropy naftowej wydobywa się w tym regionie, co pomaga tworzyć tam piątą część PKB kraju”.

Państwo utrzymuje stworzenie floty atomowej pod szczególną kontrolą — na początku lipca tego roku zarząd Stoczni Bałtyckiej osobiście meldował sekretarzowi Rady Bezpieczeństwa Nikołajowi Patruszewowi, który przyjechał do fabryki, o wszystkich perspektywicznych projektach, w tym o planach budowy atomowego lodołamacza projektu 10510 „Lider”. Ten lodołamacz jest opracowywany w Państwowym Centrum Naukowym Kryłowa i będzie w stanie przebijać lód o grubości czterech i pół metra przy prędkości dwóch węzłów (prędkość na czystej wodzie — 24 węzły). Według prezydenta Władimira Putina „Lider” pojawi się w 2025 roku.