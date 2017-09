„Amerykanie, nadejdą okrutne czasy"

Do incydentu doszło w czwartek, 21 września.

Stacy Laflamme, jedna ze świadków zdarzenia, opowiedziała, że wieczorem na ekranie pojawił się napis „Pilne ostrzeżenie", a następnie przemówił męski głos.

„Zrozumcie, nadejdą okrutne czasy" - mówił głos z ekranu.

Jak wyznaje Laflamme, translacja przypominała przekaz radiowy i brzmiała „prawie jak Hitler".

Los Angeles News Search LA (Creepy Emergency Broadcast Alert Hints At 'End Of The World' For Saturday) 1 Los ... - https://t.co/PZqWQ9PpcH pic.twitter.com/kbeqMAbSIC