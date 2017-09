Na tory wrócił najszybszy pociąg świata

Po sześciu latach ograniczenia prędkości pociągów na trasie z Pekinu do Szanghaju, składy znowu poruszają się z prędkością 350 km/h – pisze „The Telegraph”.

Sieć superszybkich kolei funkcjonuje w Chinach od 2008 roku. Liczy dziś 22 tys. kilometrów. Do sieci podłączonych jest 29 z 31 chińskich prowincji, z wyjątkiem Tybetu i Ningxia. Budowa superszybkiej kolei kosztowała do tej pory Chiny 360 mld dolarów. Od sześciu lat władze zabraniały rozwijania prędkości pociągów powyżej 300 km/h. Powodem była tragedia z 2011 roku, kiedy w Zhejiang (Czeciang) na wschodzie Chin doszło do katastrofy kolejowej. W zderzeniu dwóch superszybkich pociągów zostało rannych ponad 190 osób, 40 zginęło.

Najszybszy pociąg świata pokonuje odległość z Pekinu do Szanghaju, czyli 1250 km, w niecałe 4 godziny 30 minut.

Do roku 2025 zasięg szybkiej kolei ma wynieść 38 tys. kilometrów.