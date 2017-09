Ławrow chce ostudzić gorące głowy w sytuacji wokół KRLD

Najważniejsze, co należy zrobić w sytuacji wokół Korei Północnej to ostudzić gorące głowy. Potrzebna jest przerwa. Rozpętywanie wojny na Półwyspie Koreańskim jest rzeczą niedopuszczalną - oświadczył szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow.

„Jeśli mówimy o wymianie pogróżek, to jest rzecz niedobra. Przyglądanie się w milczeniu nuklearno-rakietowym awanturom Korei Północnej jest rzeczą nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia jest również rozpętywanie wojny na Półwyspie Koreańskim. A właśnie o tym mowa, jeśli przekładać pogróżki na język praktycznych działań" — oświadczył Ławrow na konferencji prasowej w ONZ.

„Dlatego trzeba ostudzić gorące głowy. Trzeba mimo wszystko zrozumieć konieczność zrobienia przerwy, podtrzymania dialogu. Jeśli są chętni do pośrednictwa, to ja byłbym za" — dodał szef MSZ Rosji.