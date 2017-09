Ławrow: Odpowiemy na próby przeszkodzenia nam w walce z PI

© AFP 2017/ Timothy A. Clary Ławrow o stanowisku Rosji w najbardziej aktualnych kwestiach

"Regularnie rozmawiamy z Amerykanami, z Departamentem Stanu oraz Pentagonem i wyjaśniliśmy, jak podało już do wiadomości publicznej Ministerstwo Obrony Rosji, co się dzieje. Jasno daliśmy do zrozumienia, że jeśli z terytoriów, bliskich amerykańskim "przyjaciołom", czy jak ich tam można nazwać, będą podejmowane próby utrudnienia zakończenia operacji antyrerrorystycznej, to nie pozostanie to bez odpowiedzi" – podkreślił Ławrow.

Szef MSZ Federacji Rosyjskiej powiedział swojemu syryjskiemu odpowiednikowi, że "cieszy się z możliwości spotkania, rozmów o syryjskim uregulowaniu, walce z terroryzmem, wznowieniu dialogu narodowego i zaplanowaniu dalszych kroków w tych dziedzinach".

"Jestem przekonany, że sukcesy syryjskiej armii przy wsparciu lotnictwa Rosji, szczególnie w Dajr az-Zaur i innych regionach, robią wielkie wrażenie. To decydujący wkład w walkę z ISIS. Będziemy gotowi do wysłuchania waszej oceny w tej kwestii i odnośnie ogólnej sytuacji w państwie" – dodał Ławrow.