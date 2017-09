Dlaczego Izrael popiera stworzenie Kurdystanu?

„Jest skierowany przeciwko Irakowi i Syrii, aby zagwarantować Izraelowi zaopatrzenie w wodę i energię. Netanjahu od 2005 roku mówi o potrzebie ropociągu z Kirkuku i Mosulu przez Syrię do Morza Śródziemnego, aby zapewnić Izraelowi stabilne źródło energii.

© AP Photo/ Kurdistan Region Security Council „Referendum w sprawie niepodległości irackiego Kurdystanu będzie katastrofą”

Celem utworzenia Daesh jest zmiana reżimów w Iraku i Syrii na proamerykańskie. Dla Izraela, jako sojusznika Stanów Zjednoczonych w regionie, jest to wygodne. Ponadto pomogłoby to Izraelowi zapewnić kontrolę nad przepływem ropy i źródłami wody. Miałby lojalnych sąsiadów od Zatoki Perskiej do basenu Morza Śródziemnego. Twardość Syryjczyków w dzisiejszej wojnie nie pozwoliła na to. Dlatego w ruch poszedł „kurdyjski projekt” w celu rozdzielenia Syrii i Iraku”.

Ekspert zwrócił uwagę na powściągliwą i zrównoważoną reakcję Bagdadu. „Ludzie podejmujący decyzje w Bagdadzie starają się być niezwykle dyplomatyczni, próbując rozwiązać problem z pomocą dialogu. Iracki rząd sprzeciwia się temu, aby problem Kurdystanu stał się międzynarodowy”.

© Fotolia/ vesta48 W Moskwie zostało otwarte przedstawicielstwo Zachodniego Kurdystanu

Syryjski generał brygady Haisam Hassun powiedział Sputnikowi, że „syryjska armia już zaczęła walczyć z kurdyjskim zagrożeniem na terytorium Syrii, za którym stoją amerykańscy reżyserzy. Przede wszystkim jest to przerzut sił na wschodni brzeg rzeki Eufrat. W najbliższych planach jest powrót pod swoją kontrolę ziem, które zajęły «Demokratyczne Siły Syrii». Można je śmiało nazwać odgałęzieniem Daesh, ponieważ nielegalnie zajmowały syryjskie ziemie”.

Syryjski generał uważa, że ​​„Demokratyczne Siły Syrii” służą syryjskim interesom, a w przyszłości kontrolowane przez nie ziemie powinny trafić pod kontrolę Kurdów. Dlatego armia przy wsparciu rosyjskiego lotnictwa walczy z tymi planami już teraz, aby chronić się przed kurdyjskim zagrożeniem w przyszłości.