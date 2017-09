Archeologów zszokowało znalezisko w mogile średniowiecznego mnicha

© Fotolia/ amadeustx Skarby z dna Bajkału

Badacze oczekiwali, że w mogile na wyspie Chapelle Dom Hue (należącej do Wielkiej Brytanii) odnajdą ludzkie szczątki. Jednak, jak podaje gazeta, byli oszołomieni, kiedy zamiast zwłok mnicha znaleźli czaszkę i kosci morskiego zwierzęcia.

"To bardzo dziwne, nie wiem, co z tym począć. Po co grzebać morświna w tym, co przypomina mogiłę? To niezwykła niepodzianka" – przyznaje archeolog Philipp Jersey. Dodał, że coś takiego spotkało go po raz pierwszy w 35-letniej karierze.

Wersję o tym, że mnisi pojmali zwierzę z rodziny waleni, zjedli, a potem zakopali jego kości naukowcy od razu odrzucili. W średniowieczu w podobnych przypadkach szczątki po prostu wyrzucano do morza.

Gdyby go zjedli albo zabili, to po co urządzać mu pogrzeb? To bzdura! W danym przypadku zostały podjęte pewne wysiłki w celu stworzenia odpowiednio wykopanej mogiły – zauważa naukowiec.

Naukowcy wysunęli dwie hipotezy. Możliwe, że jeden z pustelników postanowił schować trupa zwierzęcia przed pozostałymi mnichami.

"Możliwe, że trup zwierzęcia był obtoczony solą, a potem po niego z jakiegoś powodu nie powrócono" – dopuszcza możliwość Jersey.

Według innej wersji zwierzę miało religijne znaczenie dla mieszkańców wyspy. "Delfin ma duże znaczenie w chrześcijaństwie, ale nie spotykałem wcześniej niczego podobnego. To nieco dziwne, można to spotkać w wieku żelaza (I tysiąclecie p.n.e.- red.), ale nie w średniowieczu" – dziwi się archeolog.

Na korzyść tej wersji przemawia jednak pewna okoliczność: w starannie wykopanej mogile znaleziono ślady ceramiki, która była obecna także w mogiłach mnichów.

W epoce wczesnego chrześcijastwa delfin był przedstawiany z raną od trójzębu, albo z krzyżem – symbolem Jezusa Chrystusa. Potem wyobrażano go wraz z okrętem i kotwicą, co symbolizowało Kościół, kierowany przez Chrystusa.