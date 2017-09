„Los Husajna i Kaddafiego zaważył na programie nuklearnym KRLD

Los Saddama Husajna i Muammara Kadafiego nakłaniają Pjongjang do rozwijania programu jądrowego i kontynuowania prób rakietowych, ale bynajmniej ich nie usprawiedliwiają - oświadczył stały przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzja.

„Do czego doprowadził reżim nierozprzestrzeniania broni jądrowej, wszyscy dobrze wiedzą. Los Saddama Husajna, który jak wiadomo, nie miał broni masowego rażenia, choć był o to oskarżany, i Muammara Kadaddiego, który dobrowolnie z niej zrezygnował, stał się bodźcem do przyśpieszenia prac nad bronią masowego rażenia. To bynajmniej nie usprawiedliwia programu jądrowego i prób rakietowych KRLD, ale nie dostrzeganie i nie rozumienie przyczyn, które za nimi stoją, jest rzeczą krótkowzroczną" — powiedział Nebenzja na posiedzeniu RB ONZ na temat nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Nebenzja poddał krytyce stanowisko sekretarza generalnego USA Rexa Tillersona, który zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu omówienie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i wykorzystał swoją mowę do tego, żeby przywołać pozytywne przykłady rezygnacji z broni jądrowej. Tillerson powołał się na kraje, które dobrowolnie zrezygnowały z broni jądrowej (Ukraina, Kazachstan, Białoruś), a także na te, które wstrzymały albo zrezygnowały z własnego programu tworzenia broni (RPA, Korea Południowa). Prace nad taką bronią, mówił Tillerson, prowadzą tylko do izolacji.

„Zdumiewa nas stawianie sprawy nierozprzestrzeniania broni masowego rażenie w kontekście danych z różnych krajów. Potrzeba rozmów na temat nierozprzestrzeniania w formacie RB jest związana z koniecznością omawiania ogólnych zasad rozwiązania tego problemu, a nie z walką z państwami, które miały nieszczęście bycia skazanymi przez poszczególnych członków rady na tak zwane państwa zbójeckie" — oświadczył Nebenzja.