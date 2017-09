ISIS kontroluje ponad 80% złóż ropy w Dajr az-Zaur

"Na dzień dzisiejszy pod kontrolą ISIS jest ponad 80% zasobów ropy w Dajr az-Zaur. Mówiąc o złożach gazowych, to one są wszystkie praktycznie pod kontrolą terrorystów. Wszystkie fabryki i złoża, o których mówimy, znajdują się po tamtej stronie Eufratu – to Konoko, Omar, Jafra, Ezba i Tanak, a większość zakładów przetwórczych też się tam znajduje" – powiedział al-Chamid.

Według niego, jedyne złoże w prowincji, które kontrolują wojska rządowe i ich sojusznicy to pole naftowe pod At-Tajem. Tam znajdują się stacje pompowe, fabryki przetwórcze gazu i rafinerie. W ostatnim czasie dobowe wydobycie w At-Tajem znacznie spadło, do 200-300 baryłek.

Państwo Islamskie zagarnęło pola ropy i gazu w Dajr az-Zaur w kwietniu 2014 roku. Według al-Chamida, przed kryzysem w prowincji wydobywano od 25 do 35 % ropy naftowej wydobywane w całej Syrii, a złoże Konoko dawało 35 % całego pozyskiwanego gazu.

"Konoko ze wszystkimi odwiertami może dawać do 2 milionów metrów sześciennych na dobę. To największe złoże w Dajr az-Zaur. Przed wojną było trzecim pod względem wielkości złożem w Syrii" – powiedział rozmówca.

Zauważył on, że terroryści celowo niszczą infrastrukturę złóż gazowych. Omar i Tanak, według niego, zostały całkowicie zniszczone, a Konoko – częściowo. Ponadto, bojownicy wysadzili gazociąg na południowym-wschodzie Dajr az-Zaur wiodący od stacji gazowej Konoko do Homs.

"Odbudowanie infrastruktury pól jest możliwe, ale ocena strat może być wydana dopiero, gdy zobaczymy te miejsca i przeprowadzimy szczegółówą analizę" – powiedział przedstawiciel kompanii gazowej.