Zamiast USA Kanada? Czy Ukraina doczeka się w końcu na broń?

Premier Kanady Justin Trudeau po spotkaniu z ukraińskim prezydentem Petrem Poroszenką oświadczył, że zgodzi się na dostawy broni śmiercionośnej na Ukrainę – informuje „Globe and Mail”.

Premier zapewnił, że kanadyjski rząd doda Ukrainę do listy krajów, do których będzie można eksportować niektóre rodzaje broni. Pozwoli to zakładom zbrojeniowym na składanie wniosków zezwalających na dostawy produkcji na Ukrainę. Obecnie na tej liście figuruje 39 państw.

Po piątkowym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem Poroszenko poinformował, że Stany Zjednoczone nie zamierzają wysyłać swojego uzbrojenia ofensywnego na Ukrainę, mowa jest jedynie o broni defensywnej.

Ukraiński przywódca powiedział wcześniej, że amerykański Senat wydzielił Kijowowi 500 mln dolarów na wsparcie w sferze bezpieczeństwa i obrony oraz że ustawa rzekomo przewiduje dostawy „broni śmiercionośnej o charakterze obronnym". Oficjalne amerykańskie źródła nie potwierdziły tej informacji.