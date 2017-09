Historyczna wizyta: król Arabii Saudyjskiej w Moskwie

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Arabia Saudyjska już nie nalega na odejście Asada

Wizyta króla Arabii Saudyjskiej Salmana ibn Abd al-Aziza as-Sauda w Rosji będzie historyczna — powiedział saudyjski minister spraw zagranicznych Adil al-Dżubajr.

Wcześniej źródło poinformowało RIA Novosti, że Salman przyjedzie do Moskwy w dniach 4-7 października. Spotka się on z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Ponadto przygotowano pakiet dokumentów do podpisania.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że trwają przygotowania do wizyty.

Szef saudyjskiej dyplomacji powiedział, że na razie nie może podać terminu wizyty, bo „powinna go wyznaczyć strona przyjmująca".

— Wizyta Jego Królewskiej Mości będzie historyczna, bo symbolizuje skalę stosunków i konsultacji między naszymi krajami — podkreślił Adil al-Dżubajr.