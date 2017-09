Amerykański sprzęt na terenach kontrolowanych przez terrorystów z PI (zdjęcia)

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało zdjęcia z rejonów dyslokacji terrorystów z ugrupowania Państwo Islamskie na północ od Dajr az-Zaur, na których widać sprzęt amerykańskich służb specjalnych.

​Według informacji rosyjskiego MO, kontrolowane przez USA oddziały „syryjskich sił demokratycznych" przy wsparciu amerykańskich sił specjalnych bez przeszkód przemieszczają się przez pozycje bojowe Państwa Islamskiego wzdłuż lewego brzegu rzeki Eufrat w kierunku Dajr az-Zaur.