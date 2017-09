Ponad 400 tys. dolarów. Tyle kosztowały Amerykanów podróże służbowe sekretarza zdrowia

„Usłyszeliśmy krytykę. Usłyszeliśmy troskę. Potraktowaliśmy to bardzo poważnie i wzięliśmy sobie do serca" — powiedział Price w wywiadzie dla Fox News. Jednocześnie nie widzi on w tym nic złego. Jak podkreślił, udawał się w podróże służbowe, aby walczyć ze skutkami huraganów i epidemią zażywania sztucznych opiatów, które mogą uzależniać.

„Politico" poinformowało wcześniej, że Price przez kilka miesięcy wynajmował prywatne samoloty, którymi latał w podróże służbowe. Jedynie w ubiegłym tygodniu koszty wynajmu wyniosły 56,5 tys. dolarów, a od maja do wrześnie — ponad 400 tys.

W sumie odbył on ponad 25 takich podróży. Jak pisze gazeta, Biały Dom też nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy.Price zapewnił, że będzie współpracował ze śledczymi.