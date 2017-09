Nadchodzi inwazja setek kosmitów na Ziemię

© Fotolia/ Sdecoret Tajemnicze sygnały z kosmosu nasiliły się

Według ich obliczeń obecnie w stronę Ziemi leci ponad setka takich niezidentyfikowanych obiektów latających. Wcześniej miłośnicy teorii spiskowych sugerowali, że kosmici przylecą na Ziemię za miesiąc.

Teraz twierdzą, że statki kosmiczne z nieznanego powodu zboczyły z kursu, dlatego nieco później dotrą do naszej planety. NASA z dozą sceptycyzmu pochodzi do wiadomości o inwazji kosmitów na Ziemię w możliwej do przewidzenia przyszłości.