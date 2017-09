Najbardziej prawdopodobny koniec ludzkiej cywilizacji

Największe zagrożenie dla mieszkańców Ziemi, jak uważa naukowiec, stanowi sztuczna superinteligencja, nie dysponująca świadomością. "Kiedy mówię o świadomości, mam po prostu na myśli subiektywne doświadczenie: że będzie się czuł czymś w rodzaju mnie" – powiedział naukowiec.

Zdaniem Tegmarka, badania sztucznej inteligencji często ignorują problem świadomości, szczególnie różnice między świadomym i nieświadomym systemem obróbki informacji, charakterystycznym dla żywej i nieżywej natury.

Tegmark opowiada się przeciwko "węglowemu szowinizmowi", dopuszczając, że życie może być oparte również o krzemień. Ekspert jest zdania, że intelekt i świadomość mogą zostać opisane za pomocą równań.

Jeśli wychowamy dzieci, które będą podążać za marzeniami, których my nie osiągnęliśmy, to możemy być z nich dumni, nawet, jeśli nas już nie będzie. Ale jeśli zamiast tego, wychowamy nowego Adolfa Hitlera, który zniszczy wszystko, co dla nas ważne, to nie będzie powodów do zachwytu – uważa naukowiec.

Tegmark podziela punkt widzenia amerykańskiego fizyka teoretyka Freeman Dyson, który dopuszcza, że człowiek w przyszłości może poważnie wpłynąć na Wszechświat, którego cel istnienia sam określa. Kosmolog nie zgadza się ze stanowiskiem laureata Nagrody Nobla, amerykańskiego fizyka teoretyka Stevena Weinberga, największego specjalisty w dziedzinie kwantowej teorii pola, który uważa, że "im lepiej rozumiemy Wszechświat, tym bardziej bezmyślnym on się wydaje".

Tegmark wzywa do zastanowienia się nad przyszłością ludzkości, związaną ze sztuczną inteligencją. "To, że po prostu nie wiemy, co pójdzie nie tak, nie oznacza, że nie powinniśmy o tym myśleć" – uważa.

Problem stosunku świadomości i mózgu jest jednym z kluczowych problemów w kontynentalnej filozofii, ale praktycznie nie istnieje w anglo-amerykańskiej nauce.

Według sondażu przeprowadzonego wśród 50 laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, chemii, fizjologii (lub medycyny) i gospodarki, który został opublikowany w sierpniu 2017 roku, naukowcy nie spodziewają się zmniejszenia zapotrzebowania na badaczy-ludzi w związku z rozwojem sztucznej inteligencji i robotów.

Z laureatami Nagrody Nobla nie zgadza się amerykański biznesmen Ilon Musk oraz brytyjski naukoweic Stephen Hawking (nie będący laureatem Nagrody Nobla), którzy niejednokrotnie nazywali sztuczną inteligencję jednym z największych zagrożeń dla ludzkości.