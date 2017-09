Odwyk na Syberii i Dalekim Wschodzie

© Sputnik. Evgeny Biyatov Rosjanie masowo „ujarzmiają" Daleki Wschód

Deputowany Dumy Państwowej ze Sprawiedliwej Rosji Oleg Niłow zaproponował, aby na Dalekim Wschodzie i Syberii powstały ośrodki terapii uzależnienia od narkotyków, gdzie pacjenci będą leczeni poprzez pracę, wędkowanie i polowania.

— Proponuję zastanowić się nad tym. Są przestworza Syberii i Dalekiego Wschodu, które należy zagospodarowywać. Jeśli powstaną te ośrodki (terapii uzależnienia od narkotyków) — jak w znanej piosence: 500 kilometrów tajgi w każdym kierunku — nawet sam proces izolacji — świeże powietrze, przyroda, wędkowanie, polowania, terapia poprzez pracę. Nie potrzebujemy żadnych innych technologii medycznych — zapewnił Niłow podczas posiedzenia plenarnego.

Zdaniem deputowanego można to osiągnąć bez „jakichś kolosalnych środków, miliardowych kwot".- Proponuję to zrobić, rozwiązując wiele kwestii. Jestem przekonany, że uratowane tysiące i setki tysięcy obywateli w taki sposób być może nie zechcą wracać do miast i wiosek, gdzie otrzymali tę śmiertelną szczepionkę. I będą żyć zgodnie z naturą, założą tam rodziny. Zaczną faktycznie rozwijać i Daleki Wschód, i Syberię — podkreślił parlamentarzysta.

Podczas sesji plenarnej deputowani przyjęli w pierwszym czytaniu ustawę o odroczeniu przez sąd pozbawienia wolności na okres do pięciu lat narkomanów, którzy zdecydują się z własnej woli na odwyk. Inicjatywa ustawodawcza ma na celu dostosowanie przepisów Kodeksu Karno-Wykonawczego FR do przepisów Kodeksu Karnego FR.

Chodzi o przepisy dotyczące narkomanów, którzy po raz pierwszy zostali skazani na karę pozbawienia wolności, i którzy chcą poddać się dobrowolnemu leczeniu oraz rehabilitacji społecznej. Sąd może odroczyć odbywanie kary do zakończenia leczenia i rehabilitacji socjalnej i medycznej, ale nie dłużej niż na okres 5 lat.

© Zdjęcie: Pixabay Rosyjscy uczeni pomogą w walce z narkomanią

Mowa jest tylko o przypadkach skazanych za popełnienie takich przestępstw, jak nielegalne wejście w posiadanie, przechowywanie, transport, produkcja bez celu zbycia środków narkotykowych lub psychotropowych, nielegalna uprawa dużych ilości roślin zawierających substancje narkotyczne lub psychotropowe oraz nielegalne wydanie lub sfałszowanie recept lub innych dokumentów uprawniających do przyjmowania narkotyków i środków psychotropowych.