Rosja wyszkoli arabskich kosmonautów

Poinformował o tym dyrektor programów załogowych lotów kosmicznych Roskosmosu Siergiej Krikalew.

«Strona arabska jest zainteresowana sformowaniem własnego oddziału kosmonautów» — powiedział.

Według niego ZEA chciałyby rozszerzyć swój program kosmiczny, i to nie tylko jego część związaną z załogowymi lotami kosmicznymi.

«Może to być kooperacja w sferze produkcji sprzętu kosmicznego i przeprowadzenie eksperymentów naukowych na MSK. Wyjaśniliśmy naszym partnerom, że to najprostsza i najbardziej oczywista rzecz, od której można zacząć. Jest to międzynarodowa platforma do testowania technologii. Jesteśmy gotowi dodać ich listę eksperymentów do tych przeprowadzanych na pokładzie» — powiedział Krikalew.

Podkreślił, że na mówienie o terminie realizacji podpisanego dokumentu jest na razie za wcześnie.

«Najważniejsze jest to, że zaczynamy zakrojoną na dużą skalę współpracę z ZEA. To porozumienie uwzględnia rozpatrzenie możliwości, w tym w ramach pomocy w selekcji do oddziału kosmonautów: nasi specjaliści mogą pomóc im w doborze kandydatów oraz w organizacji szkoleń. Pewną część można przeprowadzić także w Rosji, w Centrum Wyszkolenia Kosmonautów» — podkreślił Krikalew.

Według niego kolejny etap rozmów odbędzie się podczas salonu lotniczo-kosmicznego Dubai Airshow w listopadzie.

«Następnie w lutym przyszłego roku — w innym miejscu. Dodam, że specjaliści z ZEA już przyjeżdżali do nas na załogowy start ku MSK na Bajkonur, gdzie zobaczyli finałowy etap pracy» — podsumował.