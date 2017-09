Samobójstwo w Charkowie: były żołnierz ATO zdetonował granat

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Kto rozpoczął polowanie na ochotników operacji ATO?

O incydencie poinformowano w niedzielę, 24 września o godz. 20:30.

Jak poinformowała lokalna policja, mężczyzna wrócił rok temu ze strefy operacji antyterrorystycznej (ATO).

Ukrainiec zdetonował granat F-1 — policjanci znaleźli odłamki i zawleczkę. Wszczęto postępowanie z art. 115 Kodeksu Karnego Ukrainy (samobójstwo).

Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy wrócili ze strefy ATO, są w bardzo ciężkim stanie psychicznym, tymczasem władze kraju praktycznie nie zapewniają wojskowym odpowiedniej opieki psychologów.

Wczoraj minister obrony Ukrainy Stefan Połtorak zdymisjonował ordynatora oddziału psychiatrycznego „Głównego Klinicznego Szpitala Wojskowego" Olega Druzia, podając za oficjalną przyczynę tej decyzji niezadowalające wykonywanie przez niego obowiązków służbowych.

Wcześniej płk Oleg Druź poinformował, że 98% uczestników ATO potrzebuje pomocy psychiatrycznej z powodu zespołu stresu pourazowego, a 93% z nich stanowi zagrożenie dla społeczeństwa.

Analityk polityczny międzynarodowej organizacji ds. monitoringu CIS-EMO psycholog Stanisław Byszok skomentował zwolnienie głównego psychiatry Ministerstwa Obrony Ukrainy — jego zdaniem zrobiono z niego wroga państwowego.

„Są sytuacje w kraju, na które (władze — red.) starają się zamykać oczy. I wypowiedzi ludzi, którzy mówią o tych bolesnych rzeczach, nawet jeśli robią to z racji sprawowanej funkcji, są rozpatrywane nie w kontekście opinii eksperckiej, a w kontekście ideologii. Tak więc każdy człowiek, który ma wątpliwości co do odwagi i szlachetności żołnierzy ATO, staje się wrogiem ukraińskiej władzy" — powiedział Byszok.