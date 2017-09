Krasnodarski kanibal opowiedział o pierwszej ofierze

Podejrzany o zabójstwa i kanibalizm mieszkaniec Kraju Krasnodarskiego przyznał się do co najmniej jednego zabójstwa - pisze Mash.

W zeznaniach, do których kanał ma dostęp, aresztowany opowiedział o okolicznościach zabójstwa jednej z ofiar. «Lena zaczęła mnie podrywać. Kocham przecież swoją Nataszę, jestem wiernym mężem! Pchnąłem ją, przewróciła się i uderzyła się głową. Nie wiedziałem, co robić i przywłókłem ciało do naszego domu» — powiedział podejrzany.

Wcześniej media poinformowały o zatrzymaniu rodziny kanibali, którzy od 1999 roku zabijali i jedli ludzi na terytorium Kraju Krasnodarskiego. Służby porządkowe znalazły ciała siedmiu ofiar pary, która poinformowała o 30 zabitych.