Rosyjscy wojskowi zbudowali most w pobliżu Dajr az-Zaur

Most pozwoli na przejazd sprzętu wojskowego i składu osobowego na wschodni brzeg rzeki — poinformował dziennikarzy szef służby drogowej Ministerstwa Obrony Rosji Władimir Burowcew.

Według niego mały drogowy most składany został zbudowany w ciągu mniej niż 48 godzin pomimo nieustających ostrzałów terrorystów.

«Były wykorzystywane drony. W czasie prac montażowych spadały na nas substancje wybuchowe, granaty. Tym nie mniej obeszło się bez strat: nie ma ani rannych, ani poszkodowanych. Wszystko zostało zrobione w terminie» — podkreślił.

Łączna długość mostu wynosi 210 m, przepustowość to 8 tys. samochodów na dobę. Mały drogowy most składany jest w stanie wytrzymać sprzęt opancerzony, w tym czołgi, bojowe wozy piechoty oraz wyrzutnie rakietowe — powiedział Burowcew. Według niego most będzie wykorzystywany do transportowania ładunków humanitarnych do wyzwolonych miejscowości oraz ewakuacji rannych. Przed zbudowaniem mostu przez tymczasowe mosty pontonowe mogły jeździć tylko czołowe oddziały syryjskiej armii. Obecnie główne siły wojsk rządowych przygotowują się do zmasowanego forsowania Eufratu.