Nie ma ani jednego przypadku naruszenia przez Damaszek zobowiązań w ramach likwidacji arsenału chemicznego, powiedział dyrektor departamentu ds. nierozprzestrzeniania i kontroli zbrojeń MSZ Rosji Michaił Uljanow.

„W rzeczywistości nie ma żadnego naruszenia przez Syrię, nikt nigdy nie znalazł żadnych substancji chemicznych ukrytych przed Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW)” — powiedział rosyjski dyplomata podczas konferencji prasowej w MIA „Rossiya segodnya”.

© Zdjęcie: Zrzut ekranu Fabryka broni chemicznej PI w Tal Afar (wideo)

Podkreślił, że wiele krajów używa chemicznej karty jako narzędzia „do osiągnięcia celów politycznych, jako środka nacisku na Damaszek”, wynikiem czego był rozłam w OPCW.

Według Uljanowa eksperci wspólnego mechanizmu ONZ i OPCW ws. Syrii już od kilku lat nie wyjeżdżają w ten regionu, a więc jego zdaniem dochodzenie nie jest prowadzone. „Ani misja w sprawie ustalenia faktów, ani wspólny mechanizm już od kilku lat nie wyjeżdżali do Syrii. Prowadzą dochodzenie zdalnie… To nonsens i kpina z międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Ale oni nie wyjeżdżają do tego regionu i prowadzą dochodzenie z naruszeniem podstawowych zasad prowadzenia dochodzenia” — powiedział.

Według niego podczas dochodzenia powinna być zapewniona pełna kontrola nad dowodami rzeczowymi — od miejsca zdarzenia, w którym zostały zebrane, do ich dostarczenia do laboratorium. „To podstawa podstaw. W przypadku Chan Szajchun komisja ds. ustalenia faktów otrzymała próbki z rąk tak zwanych «Białych hełmów», organizacji społecznej… zainteresowanej strony. Potem podjęli się zapewnienia chain of custody. To nonsens” — dodał dyplomata.