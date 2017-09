Łowca dronów: czym zaskoczy wojskowych pierwsza rosyjska broń radioelektroniczna?

Na uzbrojenie rosyjskiej armii i resortów siłowych wkrótce może trafić urządzenie do niszczenia dronów - nieletalna broń REX-1 koncernu „Kałasznikow”, która została zaprezentowana na forum „Armia 2017”.

Jest w stanie wyłączyć drony i różnego rodzaju urządzenia elektroniczne. Państwowe testy rozpoczną się w 2018 roku.

Testy państwowe broni radioelektronicznej REX-1 powinny rozpocząć się w 2018 roku. Zgodnie z informacjami koncernu „Kałasznikow” zainteresowanie bronią przeznaczoną do niszczenia dronów wykazały resorty siłowe Rosji. W związku z tym konstruktor ma nadzieję na szybkie rozpoczęcie masowej produkcji.

© AP Photo/ David Tulis W Rosji pojawił się system kontroli lotów dronów

Na międzynarodowym forum „Armia 2017”, które odbyło się w drugiej połowie sierpnia, „Kałasznikow” zaprezentował REX-1. W obecności widzów pracownicy koncernu unieruchomili małe quadrocoptery porażone w powietrzu na wysokości 20-30 metrów.

„Kałasznikow” jest jednym z pionierów w sferze rozwoju rosyjskiej nieśmiercionośnej broni radioelektronicznej. Z zewnątrz REX-1 przypomina blaster z filmów fantasy. Jednak nowinka koncernu jest bardziej skromna pod względem rozmiarów i nie może wyrządzić szkody człowiekowi.

REX-1 nie należy do kategorii broni strzeleckiej. Jest to lekki środek walki radioelektronicznej (REW). Zwykły strzał zastępuje tutaj impuls mikrofalowy (promieniowanie mikrofalowe).

Na nagraniu, które 21 sierpnia opublikował „Kałasznikow”, wojskowy kieruje REX-1 na quadrokopter wroga. Nocne niebo rozświetla jaskrawy wystrzał broni, a postrzelony dron zaczyna spadać. Następnie za pomocą broni wojskowi blokują pracę elektroniki samochodu, w którym zgodnie ze scenariuszem znajduje się przestępca.

„Broń ma wbudowany moduł tłumiący, który w promieniu pięciu kilometrów zagłusza sygnały amerykańskiej nawigacji satelitarnej GPS, rosyjskiej GLONASS, chińskiej BeiDou i europejskiej Galileo” — wyjaśniają specjaliści koncernu.

REX-1 jest również w stanie na odległość kilometra zakłócić mobilną łączność, sygnały 3G LTE. Ponadto urządzenie może wywoływać zakłócenia na częstotliwościach 900 MHz, 2,4 GHz, 5,2-5,8 GHz.

„REX-1 wyłącza dron​, ale fizycznie nie uszkadza go — urządzenie traci połączenie z pulpitem i gładko ląduje” — przekonuje „Kałasznikow”.

© Fotolia/ Walentyn Wałkow W Rosji powstała broń do walki z grupą uderzeniowych mini dronów

Konstrukcja REX-1 zawiera sześć głównych elementów: wewnętrzne źródło zasilania, celownik, zmienne bloki tłumienie sygnałów, uchwyt taktyczny, dwójnóg, osprzęt, który może składać się ze stroboskopu, lasera światła widzialnego i środka obiektywnej kontroli (wideorejestratora).

Gotowość bojową REX-1 uzyskuje przez naciśnięcie jednego przycisku. Czas ciągłej pracy wynosi 3 godziny. Zaletą broni jest ergonomia, prostota działania, stosunkowo niewielka masa (4,2 kg), sterowanie mikroprocesorowe.

REX-1 może być stosowany praktycznie w każdych warunkach klimatycznych. Według zadeklarowanych właściwości taktyczno-technicznych zakres temperatury roboczej urządzenia wynosi od —40 do +50°C.

Zakres zastosowania broni nie będzie ograniczony do dronów, ponieważ REX-1 jest w stanie wyłączyć najbardziej różnorodny sprzęt elektroniczny.

Zakłada się, że broń zapewni pracę służbom saperskim i przyczyni się do zapobiegania atakom terrorystycznym. Na przykład jeśli skierujemy REX-1 na bezpańską torbę lub paczkę, to promieniowanie broni nie pozwoli terrorystom wykorzystać kanału radiowego do wysadzenia bomby.