Chiny: W wojnie na Półwyspie Koreańskim nie będzie zwycięzców

Kto będzie zwycięzcą w wojnie na Półwyspie Koreańskim? Wielu ekspertów, odpowiadając na to pytanie, wyraźne wskazuje na Pentagon. A Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin nie zgadza się z takim wnioskiem.

We wtorek rzecznik MSZ Chin Lu Kan dał do zrozumienia Waszyngtonowi, że Amerykanie nie wygrają wojny z KRLD (jeśli oczywiście do tego jednak dojdzie). Jest również pewien, że Pjongjang nie powinien liczyć na triumf.

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je KRLD mogła wykraść Korei Południowej technologie wystrzału rakiet balistycznych

„W wojnie na Półwyspie Koreańskim nie będzie zwycięzców. Będzie to tragedia dla krajów regionu — cytują media chińskiego dyplomatę. — Mamy nadzieję, że amerykańscy i północnokoreańscy politycy zrozumieją, że uciekanie się do broni nigdy nie będzie opłacalnym wyjściem. Musimy podkreślić, że arogancja i wzajemne prowokacje tylko zwiększają ryzyko konfrontacji i konfliktu oraz zmniejszają pole manewru w ramach politycznego rozwiązania”.

Przypomnijmy, że wcześniej północnokoreański minister spraw zagranicznych oświadczył, że ich zdaniem Stany Zjednoczone już wypowiedziały wojnę KRLD. „Ponieważ Stany Zjednoczone wypowiedziały naszemu krajowi wojnę, mamy wszelkie prawo do podejmowania działań zaradczych” — powiedział minister spraw zagranicznych Korei Północnej Ri Jong Ho. Podkreślił również, że teraz jego kraj uważa się uprawnionym do „zestrzeliwania bombowców strategicznych, nawet jeśli nie znajdują się w przestrzeni powietrznej Korei Północnej”.

© AFP 2017/ Mike Theiler Chiny protestują przeciwko nowym sankcjom USA wobec KRLD

Taka była odpowiedź Pjongjangu na kolejną, jawnie prowokacyjną decyzję Waszyngtonu. 23 września bombowce Sił Powietrznych USA B-1B w eskorcie myśliwców F-15C poleciały na wschód od Korei Północnej, zbliżyły się do najbardziej wysuniętej na północ granicy strefy zdemilitaryzowanej.