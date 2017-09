Kiedy dojdzie do nieuniknionej katastrofy na Ziemi?

Geofizyk Daniel Rothman z Massachusetts Institute of Technology przy pomocy modelu matematycznego wyliczył, że pod koniec XXI wieku na Ziemi zacznie się nowe globalne wymieranie. Dojdzie do niego w wyniku zmian, jakie zajdą w globalnym cyklu węgla z powodu emisji dwutlenku węgla – pisze „Science Advances”.

Rothman przeanalizował zmiany w geochemicznym cyklu węgla w ciągu ostatnich 450 milionów lat. Obejmowały one pięć wielkich okresów wymierania, w których tempo znikania z powierzchni Ziemi gatunków było znacznie szybsze niż zwykle. Jak wyjaśnił, destabilizacja biosfery następuje wtedy, gdy osiągnięte zostaną „katastroficzne progi” cyklu węgla.

Naukowiec wyprowadził wzór, który odnosi się do względnej zmiany objętości nieorganicznego węgla w oceanie i szybkości tej zmiany. Na tej podstawie Rothman doszedł do wniosku, że do katastrofy dojdzie, gdy zostanie spełniony jeden z dwóch warunków. Jeśli węgiel będzie gromadził się powoli, to wymieranie rozpocznie się, gdy szybkość jego akumulacji przekroczy tempo adaptacji ekosystemów. W przypadku szybkiej krótkotrwałej akumulacji fatalną rolę odegra wielkość zmiany objętości.

Zdaniem naukowca ze względu na emisję antropogeniczną gazów cieplarnianych obecnie realizowany jest drugi scenariusz. Do 2100 roku nagromadzony w oceanach węgiel spowoduje utratę stabilności w biosferze, co doprowadzi do kolejnego, szóstego wielkiego wymierania. Dzikie gatunki zwierząt i roślin mogą zanikać przez kilka tysięcy lat.