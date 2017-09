Brazylijska Miss BumBum o sobie, piłce nożnej i polityce (wideo)

Suzy Cortez jest znana na całym świecie jako Miss BumBum. Zwyciężczyni tego konkursu jest rozpoznawana na ulicy i proszona o wspólne zdjęcia.

— Nikt nie pamięta, że jestem Suzy — powiedziała Miss BumBum w wywiadzie dla Sputnika Mundo. Po zwycięstwie w konkursie na najlepsze pośladki w Brazylii w 2015 roku jej kuszące kształty są podziwiane poza granicami kraju, w tym także w Rosji.

— Mam wielu fanów w Rosji, którzy piszą do mnie na portalach społecznościowych. Mówią, że nie są przyzwyczajeni do kobiet, które mają takie ciało, jak ja. Z reguły Rosjanie są bardziej powściągliwi niż czasami bardzo natarczywi Latynosi — powiedziała Brazylijka.

Suzy mieszka w Londynie, ale z powodu napiętego grafiku rzadko udaje jej się pospacerować po ulicach brytyjskiej stolicy. Miss BumBum dużo podróżuje w ramach pracy. — W każdej części świata jest inaczej — powiedziała Brazylijka o wyrazach miłości ze strony fanów.

— W Dubaju szejk chciał mi dać wielbłądy w prezencie! Wielbłądy! — podkreśliła modelka.

Suzy Cortez uważa, że jest rozpoznawalna jako Miss BumBum, pomimo że wygrała konkurs w 2015 roku, z powodu swojej pasji do piłki nożnej.

— Nie jestem tylko Miss BumBum z pięknymi pośladkami. Piłka nożna jest i tak bardzo popularna. Dodajcie do niego jeszcze piękną kobietę — powiedziała.

Miłość Brazylijki do FC Barcelona i jej zmysłowe zdjęcia w stroju piłkarzy tego klubu stały się jej marką. Znaczna część tego, co Suzy opublikowała w sieciach społecznościowych, jest związana ze sportem, w tym wyznanie miłości do Lionela Messiego.

W 2014 roku modelka znalazła się w gronie Brazylijek, które będą reprezentować kraj na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej. Ma być muzą Rosji. Z tego powodu zwróciła się do portugalskiego Playboya z prośbą o sesję zdjęciową do grudniowego numeru o tematyce rosyjskiej.

— Chcę przyjechać do Rosji z okładką wydanego magazynu — powiedziała Suzy w związku z zaplanowaną podróżą do Rosji na Mundial w 2018 roku.

Kibicie, fani i fanki zachwycają się 27-letnią modelką. Ale jej posty i komentarze na Twitterze często stają się przedmiotem zażartych sporów. Pewnego razu Brazylijka oświadczyła, że sesje zdjęciowe przypominają seks. — Musisz być w pełni zaangażowana — napisała, co wywołało poruszenie wśród obserwujących jej profil internautów.

Suzy zawsze wzbudza emocje. Gdy przyznała się, że kocha Messiego, piłkarz zablokował jej dostęp do swojego profilu. — Żona Messiego zablokowała mnie na swoim i jego profilu — powiedziała modelka.

— Na portalach społecznościowych zawsze są ludzie, którzy mnie obrażają. Zwłaszcza, gdy poświęcam swoje posty Messiemu, Piqué lub Suárezowi. Piszą: „On jest żonaty, nic od Ciebie nie chce, a ja chcę". W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Jestem jego fanką, a oni myślą, że chcę być z nim. Gdyby jego fanem był mężczyzna nikt by nic nie powiedział, a ponieważ jestem Miss BumBum, blokują mnie — poskarżyła się Brazylijka.

Babcia Suzy jest Katalonką. Modelka mieszkała w Barcelonie przez 5 lat i opowiada się za niepodległością tego regionu. Polityka jest jedną z kwestii, które komentuje one na portalach społecznościowych. — Sądzę, że Władimir (Putin — red.) jest wielkim światowym przywódcą, który ciężko pracuje dla swojego narodu. Wszyscy wiedzą, że w moim kraju jest inaczej — oceniła Brazylijka z São Paulo.

Modelka zapewnia, że jest „szczęśliwa i samotna". — Z taką pracą nie mogę spotykać się z mężczyznami, bo są bardzo zazdrośni — przyznała. Jak dodała, woli mężczyzn o „atletycznej budowie". — Nie podobają mi się niscy i grubi — stwierdziła.

Jeśli chodzi o męskie pośladki, modelka powiedziała, że piłkarz Piqué powinien zostać Misterem BumBum za posiadanie „najpiękniejszych na świecie bum bum".

Brazylijka nie krępuje się mówić o swoim wyglądzie i czuje się piękna. — To, co powoduje, że czułam się nieszczęśliwa, już zmieniła. Jestem zadowolona — powiedziała.

— Miałam małe piersi i zoperowałam je. Powiększyłam też usta, ale resztę mam naturalną — zapewniła.