Wenezuela jest gotowa się bronić

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro wezwał siły zbrojne do gotowości do obrony suwerenności w świetle zaostrzenia stosunków z USA.

«Nadszedł czas, by pogłębić (obronę) w każdym regionie, stanie i miejscowości, by zapewnić gotowość każdego ogniwa w łańcuchu obrony, biorąc pod uwagę wojnę całego narodu antyimperialistycznego, która zostanie uruchomiona, i trzeba być gotowymi do zagwarantowania ruchu Wenezueli w XXI wieku jako pokojowego suwerennego państwa» — cytuje agencja AVN słowa Maduro.

© AFP 2017/ Mladen Antonov Rosja nie weźmie przykładu z „działań edukacyjnych" USA

Wcześniej prezydent USA Donald Trump wprowadził kolejne sankcje przeciwko Caracas. Trump między innymi zakazał amerykańskim firmom transakcji z nowymi skryptami dłużnymi i papierami wartościowymi wyemitowanymi przez wenezuelski rząd i państwową spółkę naftową z terminem zapadalności powyżej 30 i powyżej 90 dni odpowiednio. Ponadto zakaz dotyczy transakcji z udziałem istniejących skryptów dłużnych posiadanych przez sektor państwowy Wenezueli oraz otrzymania dywidend przez rząd kraju.