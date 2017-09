Rosja odpowiada na oskarżenia USA ws. „otwartych przestworzy”

Oskarżenia ze strony USA pod adresem Rosji o naruszenia Traktatu o otwartych przestworzach nie są nowe, Rosja ma takie same pretensje, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow.

„Oskarżenia nie są nowe. To, co teraz trafiło do przestrzeni publicznej, słyszeliśmy od Amerykanów już wcześniej. Chodzi o to, że mamy cały szereg takich samych pretensji wobec Stanów Zjednoczonych na temat kilku aspektów wykonywania tego traktatu” — powiedział Riabkow dziennikarzom.

Zaznaczył, że istnieje wiele „niezamkniętych tematów”. „Niezamknięte nie z punktu widzenia, że ​​są dyskutowane w przestrzeni publicznej, ale że ​​nie znalazły rozwiązania” — dodał wiceminister.