Kijów wyparł się oskarżeń o nielegalne dostawy broni do Sudanu Południowego

W opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej resortu oficjalnym oświadczeniu Państwowa Służba Kontroli Eksportu Ukrainy zaznacza, że ​​Ukraina jest członkiem wszystkich międzynarodowych systemów kontroli eksportu i nieugięcie trzyma się ich wymagań, a także odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

© AFP 2017/ Ali Ngethi Ukraina wciągnęła Polskę w konflikt w Sudanie Południowym

„Ukraina regularnie składa sprawozdania dotyczące eksportu broni do rejestru konwencjonalnych broni ONZ Sekretariatów reżimu. Żadnych pretensji od państw członkowskich reżimów ani członków ONZ wobec Ukrainy o niedopełnienie międzynarodowych zobowiązań nie było, ponieważ nasze państwo nie dostarczało broni wbrew międzynarodowym i krajowym ograniczeniom” — podkreśliła Państwowa Służba.

Państwowa Służba Kontroli Eksportu Ukrainy przeprowadziła dokładną analizę zarzutów, w związku z czym Państwowa Służba wyjaśnia: „Sudan Południowy jest członkiem ONZ i jest uznawany przez Ukrainę, Rada Bezpieczeństwa ONZ nie wprowadziła pełnego i wszechobejmującego zakazu na dostawy broni do tego kraju”.

Jednocześnie ustalono, że «Ukrinmash» nie dokonał żadnych dostaw broni do Sudanu Południowego: Państwowa Służba Kontroli Eksportu Ukrainy w tym celu wskazanej ukraińskiej firmie nie wydała odpowiednich zezwoleń — wyjaśnił resort.

„Jeśli chodzi o działalność przedsiębiorstwa prywatnego «Techimpex», to mieści się ona w ramach legalnego biznesu: wyprodukowane przez firmę produkty, w tym z wykorzystaniem importowanych komponentów, w latach 2014-2016 były wysyłane do Etiopii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Czadu i Ugandy, w stosunku do których nie obowiązują ograniczenia ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej” — podkreśliła Państwowa Służba Kontroli Eksportu Ukrainy, uściślając: „Według międzynarodowych doniesień inne państwa, w tym także europejskie, regularnie prowadzą dostawy broni do tych krajów”.

© Sputnik. Sergey Pivovarov Sudan szykuje się do dużych zamówień rosyjskiej broni

Jak zaznaczył resort, publikacje Amnesty International i OCCRP mają „emocjonalny charakter dla społeczeństwa” i nie mają podstaw do oceny prawnej ze strony międzynarodowych ekspertów: za bezpodstawnymi oskarżeniami można dopatrywać się prób „wykorzystania brudnych technologii” do osłabienia pozycji ukraińskich firm na światowym rynku broni.

Państwowa Służba Kontroli Eksportu Ukrainy stwierdza: kolejne oskarżenia Ukrainy o naruszenie międzynarodowych zobowiązań w sferze kontroli eksportu wybrzmiewają na tle „przyjęcia brzemiennej w skutkach decyzji o zapewnieniu Ukrainie broni defensywnych, zwiększeniu pomocy wojskowej ze strony partnerów strategicznych”.

Jak informowano, międzynarodowa organizacja dziennikarska „Projekt ujawnienia przestępczości zorganizowanej” (OCCRP) w ogłoszonym na początku tego tygodnia dochodzeniu oskarżyła Ukrainę o udział w „sieci” nielegalnego reeksportu broni z krajów UE do Afryki i na Bliski Wschód. Wśród uczestników sieci wymieniane są ukraińskie spółki „Ukrinmash”, „Techimpex”, a także brytyjski „S-Profit” i polska „Army Trade”.

© AFP 2017/ Genya Savilov Moskwa oskarża Kijów o „ludobójstwo etniczne” Rosjan

Ponadto na początku tygodnia międzynarodowa organizacja zajmująca się prawami człowieka Amnesty International opublikowała raport, w którym stwierdza, że ukraińska państwowa firma „Ukrinmash” brała udział w nielegalnych dostawach broni strzeleckiej i artyleryjskiej do Sudanu Południowego za pośrednictwem firm pośredniczących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. „Ukrinmash” odrzuca te oskarżenia.

To nie jest pierwsze takie oskarżenie Amnesty International pod adresem Ukrainy: w 2012 roku organizacja praw człowieka twierdziła, że Ukraina w latach 2007-2009 nielegalnie dostarczała czołgi do Sudanu Południowego przez Kenię.