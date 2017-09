Rosja zlikwidowała ostatnie zapasy broni chemicznej. Putin: „To historyczny moment"

Likwidacja odbyła się w obiekcie Kizner w Udmurcji — donosi korespondent RIA Novosti z miejsca wydarzeń. Proces likwidacji przebiegł bez udziału ludzi, dlatego dziennikarze mogli go obserwować na specjalnym ekranie.

Z dwóch przewierconych artyleryjskich pocisków chemicznych wydobyto substancję trującą, którą wysłano do reaktora i zneutralizowano. Same pociski zostały dwukrotnie umyte i wypalone w temperaturze do 1000 stopni. Pod koniec sprawdzono je pod kątem śladów substancji chemicznych, ostudzono i przygotowano do wywiezienia.

Władimir Putin obserwujący proces podczas telekonferencji nazwał likwidację ostatniego pocisku chemicznego «historycznym momentem». Wyraził nadzieję, że inne państwa pójdą za przykładem Rosji. Prezydent Rosji Władimir Putin przeprowadził telekonferencję, podczas której wydał rozkaz likwidacji ostatniego pocisku chemicznego w Rosji.

Ponadto przywódca państwa podziękował zastępcy dyrektora generalnego Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej Hamidowi Rao.

«Pracowaliśmy razem, by przybliżyć ten dzień» — podkreślił.

Putin poparł pomysł szefa Ministerstwa Przemysłu i Handlu Denisa Manturowa dotyczący opracowania podprogramu likwidacji skutków zniszczenia broni chemicznej. Władze rozpatrują między innymi opcję udzielenia koncesji na 7 obiektów podlegających likwidacji.