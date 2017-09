Dlaczego policja nie zauważyła krasnodarskich kanibali?

Pisze o tym portal Life, powołując się na miejscowego policjanta.

Według niego funkcjonariusze wielokrotnie przychodzili do pary na wezwanie sąsiadów. «Raz on ją pobije, raz ona go. Jednak na tle niektórych innych rodzin w dzielnicy wyglądali na całkiem normalnych ludzi. Zresztą pewnego razu Dmitrij ukradł rower» — powiedział przedstawiciel służb porządkowych.

Według danych Life śledczy mieli do krasnodarskiej policji sporo pytań, ponieważ para słynęła nie tylko z awantur, ale również z «dziwacznego zachowania». Mąż i żona mogli zostać aresztowani jeszcze dwa lata temu, kiedy sąsiedzi narzekali na zapach dymu. Źródło zadymienia znaleziono w piwnicy, gdzie mężczyzna palił kobiece ubrania. Powiedział, że są to stare suknie jego żony, których już nie potrzebuje. Wówczas u nikogo nie wzbudziło to podejrzeń.

Ponadto portal Life wyjaśnił, że pomimo trybu życia małżeństwa, «pieniędzy im nie brakowało». Na przykład mogli wydać za jedną wizytę w salonie urody 3-4 tys. rubli.

Pracowniczka salonu fryzjerskiego Si-Si, z którego usług korzystała para, poinformowała, że kobieta w tej parze «zawsze była skandalistką». «Na najmniejsze drobiazgi, które się jej nie podobały, reagowała agresją, jednocześnie męża — przynajmniej publicznie — ubóstwiała i nazywała kotkiem lub słoneczkiem» — powiedziała. Pracowniczka akademiku, w którym mieszkali podejrzani, powiedziała, że w ich pokoju było czuć nieprzyjemny zapach. «Ciągle stamtąd czymś cuchnęło: Dima tępił karaluchy. Od półtora roku mieliśmy decyzję o ich wysiedleniu z akademika, ale nie było możliwości tego zrobić» — dodała.