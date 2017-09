Rosja i USA zbudują nową stację kosmiczną na orbicie Księżyca

„Porozumieliśmy się w sprawie wspólnego udziału w projekcie nowej międzynarodowej stacji okołoksiężycowej Deep Space Gateway. Na pierwszym etapie będziemy budować część orbitalną, która w przyszłości umożliwi zastosowanie opracowanych technologii na powierzchni Księżyca, a potem Marsa. Wyniesienie pierwszych modułów będzie możliwe w 2024-2026 roku" — powiedział Komarow.

Według szefa Roskomosu strony omówiły już możliwy wkład w utworzenie nowej stacji. Rosja może opracować od jednego do trzech modułów, a także wypracować standardy ujednoliconego mechanizmu dokowania dla wszystkich statków kosmicznych, które będą dokować do Deep Space Gateway, a także oferuje opracowywaną teraz superciężką rakietę nośną do wynoszenie konstrukcji na orbitę okołoksiężycową.

Dyrektor Roskosmosu ds. programów pilotażowych Siergiej Krikaliew dodaje, że Rosja może też opracować moduł mieszkalny.

Konkretny technologiczny i finansowy udział wszystkich uczestników projektu Deep Space Gateway będzie omawiany na kolejnym etapie rozmów — zauważył Komarow. Jak powiedział, jak na razie doszło do podpisania wspólnego oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia prac nad projektem stacji okołoksiężycowej, ale sama umowa wymaga poważnego opracowania na szczeblu państwowym. W związku z powyższym zrewidowany zostanie federalny program kosmiczny na lata 2016-2025.

„Mamy nadzieję, że przedstawimy ciekawy i ważny program, udowodnimy jego konieczność i znajdziemy finansowanie. Mamy nadzieję, że częściowo znajdziemy zewnętrzne źródła finansowania, choć głównym źródłem musi być pomoc państwa" — zauważył dyrektor generalny Roskosmosu.

Komarow zauważył, że co najmniej pięć światowych agencji kosmicznych pracuje nad opracowaniem własnych statków i systemów, dlatego część standardów musi zostać ujednolicona w celu uniknięcia problemów w zakresie ich technicznego współgrania.

Niektóre kluczowe standardy, na przykład węzeł do dokowania, zostaną opracowane na bazie rosyjskich rozwiązań — dodał Komarow.

„Biorąc pod uwagę liczne dokowania przeprowadzone przez Rosję, w tym zakresie nikt nie może nam dorównać. Dlatego ten standard będzie maksymalnie zbliżony do rosyjskiego. Na bazie rosyjskich rozwiązań zostanie opracowany standard systemów zaopatrzeniowych" — zauważył szef Roskosmosu.

Krikaliew ze swej strony wyjaśnił, że standardy dokowania będą zawierać jednakowe wymogi wobec rozmiarów elementów węzła do dokowania.

„Najbardziej rozpracowywany wariant to moduł śluzowy, mogą być też ujednolicone gabaryty elementów modułu mieszkalnego. Co się tyczy nośników, nowe element mogą być wynoszone zarówno na amerykańskich rakietach SLS, jak na rosyjskim „Protonie" czy „Angarze" — powiedział Krikaliew. Utworzenie Deep Space Gatewat otworzy nowe możliwości przed rosyjskim przemysłem. Poważną rolę mogą tu odegrać rozwiązania korporacji „Energia" — zakończył Komarow.