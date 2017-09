WP przypisała Obamie nieprawdziwe słowa o Rosji

Mowa o artykule opublikowanym pierwotnie pod tytułem „Obama usiłował ukazać Facebookowi na rolę Rosji" (Obama sought to prod Facebook on Russia role). Potem na początku materiału pojawiła się uwaga głosząca „historia został uzupełniona komentarzem od Facebooka", w którym czytamy, że Obama ostrzegał Zuckerberga przez groźbą „fejkowych" wiadomości, ale „o Rosji nic nie pisał".

Do tego czasu WP zdążyła zmienić tytuł internetowej wersji artykułu na „Obama usiłował ostrzec Zuckerberga przed fejkowymi wiadomościami na Facebooku" (Obama tried to give Zuckerberg a wake-up call over fake news on Facebook. W wersji papierowej pozostał jednak stary tytuł.

Artykuł został poprawiony pod wpływem komentarza wiceprzewodniczącego Facebooka Elliota Schrage'a otrzymanego jednak już po publikacji materiału.

Schrage oświadczył, że rozmowa Obamy z Zuckerbergiem w sprawie dezinformacji w jego sieci społecznościowej „nie zawierała żadnych odniesień do ewentualnej zagranicznej ingerencji".

Na błąd zwróciły uwagę między innymi portal AXIOS i telewizja Fox News. Dziennikarze stacji telewizyjnej zauważyli, że wprowadzone poprawki zupełnie przeinaczają początkowy przekaz historii opowiedzianej przez WP i przekształcają cały materiał w „to, co prezydent Trump nazwałby fejkową wiadomością".