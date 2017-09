Sawczenko: Pożar pod Winnicą miał ukryć ślady przestępstwa

Deputowana do Rady Najwyższej Nadieżda Sawczenko nie wyklucza, że pożar na składach amunicji pod Winnicą mógł zostać zorganizowany po to, żeby ukryć ślady nielegalnego handlu bronią.

© AP Photo/ Jefrem Łukacki Puszkow: Na Ukrainie wybuchają nie tylko magazyny, ale również prawo

„Mowa o rzeczy następującej. Na Ukrainie jest bardzo dużo składów, które wybuchają . Jak dochodzi do ich wybuchu, będzie ustalać śledztwo, ale te składy przez bardzo długi czas pustoszone były przez handlarzy bronią. Teraz trzeba przeanalizować, co znajdowało się we wszystkich tych składach, które wybuchają" — powiedziała Sawczenko na antenie kanału „112. Ukraina".

Sawczenko wspomniała o nowym raporcie międzynarodowej organizacji praw człowieka Amnesty International, który ukazał się nie na długo przed wybuchami pod Winnicą i w którym mowa o współudziale Ukrainy w nielegalnych dostawach broni do Sudanu Południowego. Państwowa służba kontroli eksportowej Ukrainy zdementowała tę informację.

Zdaniem Sawczenki przy ustalaniu prawdziwych przyczyn pożaru na składach trzeba „patrzeć w rdzeń". „Nie bierzemy pod uwagę tego, że składy mogły być do połowy opustoszone, dlatego były detonowane" — dodała Sawczenko.