Dziennikarzy New York Times zaproszono na Krym

Wicepremier krymskiego rządu Georgij Muradow zaprosił dziennikarzy amerykańskiej gazety New York Times na Krym.

Zaproszenie zostało złożone w centrum prasowym MAI Rossiya Segodnya w Moskwie, gdzie odbyła się telekonferencja z Symferopolem. Chodziło o opublikowany 25 września przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka raport o naruszeniach praw człowieka na Krymie . «Wszystkich obecnych tu dziennikarzy, w tym z New York Times, zapraszam, pokażcie zainteresowanie i przyjeżdżajcie do nas na Krym» — powiedział Muradow.

Według niego dziennikarze mogą między innymi wziąć udział w międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w listopadzie. «Już kontaktowaliśmy się z dziennikarzami gazet państw zachodnich, dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy. Też dowiecie się wiele ciekawego» — zachęcił wicepremier.

Wcześniej Muradow informował, że na Krymie odbędzie się konferencja «Krym we współczesnym kontekście międzynarodowym», w której ramach odbędzie się forum przyjaciół Krymu. Spodziewany jest udział znanych polityków i burmistrzów miast z różnych państw.