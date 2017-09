Krym odgrodzi się od Ukrainy

Zarząd Graniczny FSB Rosji w Republice Krymu ogłosił przetarg elektroniczny na dostawę i montaż ogrodzenia na granicy między Krymem i Ukrainą — czytamy w komunikacie opublikowanym na portalu poświęconym zamówieniom publicznym — pisze Rossijskaja Gazieta.

© AFP 2017/ Anatolii Stepanov Liaszko obiecał dojechać czołgiem do Moskwy (wideo)

Wykonawca kontraktu publicznego będzie musiał zbudować ogrodzenie w rejonie krasnoperekopskim o długości 49,5 km za 212,9 mln rubli. Wymogi zleceniodawcy uwzględniają dostawę 16,5 tys. zgrzewanych paneli o wysokości 2,4 m i długości 3,5 m. Dzięki daszkom stalowym i wzmocnionym drutom kolczastym konstrukcja będzie nie do sforsowania. Dostawca powinien udzielić 10-letniej gwarancji na wyroby.

Budowa ogrodzenia na granicy z Ukrainą jest związana z koniecznością wzmocnienia ochrony północnej granicy półwyspu. Ostatnio do raportów Zarządu Granicznego FSB w Republice Krymu i Sewastopolu coraz częściej trafiają dane o próbach nielegalnego przekroczenia granicy nie przez oficjalne przejścia graniczne Dżankoj, Armiańsk i Perekop.

© Sputnik. Michael Klimentyev WP przypisała Obamie nieprawdziwe słowa o Rosji

Przedstawiciele straży granicznej zatrzymują obywateli Rosji i Ukrainy poszukiwanych za popełnienie przestępstw w swoim państwie, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości do sąsiedniego państwa. Ponadto «transparentna» granica jest atrakcyjna dla grup dywersyjno-wywiadowczych, których członkowie byli wielokrotnie zatrzymywani na rosyjskim Krymie.

Jest oczywiste, że tego rodzaju decyzje są podejmowane ze względu na zagrożenie terrorystyczne stwarzane przez obecny Kijów, nie da się tego wyjaśnić niczym innym, jest oczywiste, że mają miejsce operacje, jest oczywiste, że te operacje są dość regularne, w każdym razie ich liczba była dość znacząca, by móc zaprezentować ten projekt władzom i otrzymać ich zgodę — powiedział Kirił Koktysz, docent katedry teorii politycznej Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych MSZ Rosji.

Tymczasem ukraiński politolog, dyrektor Instytutu Globalnych Strategii Wadim Karasiew podkreślił, że skuteczność ogrodzenia jest dość umowna.

© AFP 2017/ Sergei Supinsky Sawczenko: Pożar pod Winnicą miał ukryć ślady przestępstwa

„

«Skuteczność ogrodzenia jest bardzo umowna, ponieważ sama granica bądź mur ma bardziej symboliczne znaczenie, niż zabezpieczające. Dlatego, jeśli chodzi o niewielki kilkukilometrowy odcinek to jedno, ale jeśli mówimy o dużej odległości, kilkuset kilometrach, oczywiście, są to duże wydatki, które się nie zwrócą. Dlatego nie wiem, po co jest budowane ogrodzenie na granicy z Krymem. Czy to będzie korzystne dla obywateli Ukrainy, którzy jeżdżą latem na Krym? To po prostu zniechęci ukraińskich turystów do wyjazdów na Krym, wyobraźcie sobie, jaki będzie wpływ psychologiczny.Ściana wykluczenia" całkowicie rozdzieli Krym i Ukrainę, nie należy tego robić».

Kontrakt publiczny uwzględnia termin dostawy towaru — do 20 listopada 2017 roku, termin realizacji prac — do 20 grudnia 2017 roku. Przetarg elektroniczny odbędzie się 16 października.