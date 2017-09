Pierwszy lot nowego chińskiego samolotu

Dzisiaj pierwszy chiński samolot liniowy wystartował z lotniska w Szanghaju, by wykonać drugi lot testowy — czytamy w komunikacie portalu informacyjnego lotnictwa cywilnego.

Podkreśla się, że samolot wystartował z czwartego pasu startowego na lotnisku Pudong w Szanghaju. Jest to drugi lot testowy samolotu, pierwszy odbył się 5 maja tego roku. Długość lotu wyniosła 2,5 godz., czyli był o godzinę dłużej niż pierwszy. C919 to projekt pierwszego chińskiego samolotu liniowego wyposażonego w 158 miejsc klasy ekonomicznej, zasięg lotu wynosi do 5,5 tys. km. Projekt jest realizowany przez COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) z szerokim udziałem zachodnich producentów.

Według oświadczenia COMAC w tej chwili spółka ma zamówienie od 27 klientów na 730 samolotów. W przyszłym roku COMAC planuje łącznie zrealizować co najmniej 2 tys. samolotów.