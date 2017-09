Na rosyjskie ekrany trafił film „Krym” (wideo)

Kanwą „Krymu" są wydarzenia, które niedawno miały miejsce na Krymie. Akcja rozgrywa się wiosną 2014 roku, w te dni, kiedy półwysep przyłączył się do Rosji. Film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, jednak wszystkie postacie są fikcyjne. Głównym wątkiem filmu jest historia miłości dziennikarki z Kijowa i młodego mieszkańca Sewastopola. Bohaterowie starają się by ich uczucia przetrwały, pomimo panującej wokół atmosfery nienawiści.

Jak mówią twórcy filmu, dla każdego z nich jest to osobista historia, przecież te wydarzenia dotyczyły tak czy inaczej każdego Rosjanina. W filmie nie ma złych i dobrych. Po prostu w jednej chwili ludzie znaleźli się po dwóch stronach barykady. Ale w każdej sytuacji można i trzeba przecież zachować swoje człowieczeństwo.

Twórcy przyznają, że wiele osób odradzało im pomysł nagrania filmu, sugerując, że od wydarzeń na Krymie upłynęło zbyt mało czasu i świat nie ocenił ich jeszcze jednoznacznie. Ale właśnie dlatego zdecydowali się go nakręcić.

Jak opowiada reżyser Alieksiej Pimanow, on sam był wtedy na Krymie i dobrze pamięta emocje ludzi, którzy tak naprawdę znaleźli sie na granicy wojny.

To przełomowe wydarzenie w historii naszego kraju i jest to pierwszy film, w którym próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło. «Krym» to prawdziwa, szczera historia, która nie ma na celu konfrontacji narodów, ale chce zrozumieć obie strony — wyjaśnił reżyser.

Nakręciliśmy skomplikowaną, dynamiczną i pełną emocji historię. Tym filmem wyrażamy swoją miłość do Krymian,

Rosjan i Ukraińców — dodał Alieksiej Pimanow.

© Sputnik. Sergey Malgavko Postępy w budowie Mostu Krymskiego

Niektóre sceny, jak na przykład zamieszki na Majdanie czy pogrom pod Korsuniem, gdzie ukraińscy radykałowie napadali na wracających autobusami do domu Krymian, pokazano na ekranie z prawie dokumentalną dokładnością. Prace nad obrazem trwały prawie dwa lata, 3 miesiące w samym Krymie.

Zdjęcia do filmu powstawały w takich miastach jak Sewastopol, Bałakława, Symferopol, Teodozja czy baza wojskowa Aj-Petri. Natomiast w scenie na dworcu w Symferopolu, w której krymscy powstańcy czekają na pociąg z nacjonalistami, zagrali ludzie, którzy naprawdę stali na tym peronie w 2014 roku.

Jednak wszystkie te wydarzenia stanowią tylko tło, na którym rozwija się główny wątek — historia miłości pierwszoplanowych bohaterów. Młodzi ludzie będą musieli dokonać chyba najtrudniejszego wyboru w swoim życiu — między uczuciem a obowiązkiem.

Nie wiadomo, dlaczego ludzie widzą we wszystkim kremlowską propagandę — dziwi się Alieksiej Pimanow. Wiele osób jeszcze nie widziało filmu, ale z jakiegoś powodu nie wierzy w moje dążenie, by za pomocą tej formy sztuki powstrzymać całą nienawiść, która obecnie się tylko szerzy. Jak wyraził się reżyser polityka polityką, ale jego film jest przede wszystkim antywojenny.

Pimanow dodał również, że podczas prac nad filmem było dość trudno pokierować rolą głównej bohaterki, która ma swoje zdanie na temat wydarzeń, rozgrywających się na Krymie.

© Sputnik. Mikhail Palinchak Merkel i Poroszenko omówili rozmieszczenie sił pokojowych na Donbasie

„Ona ma swoją prawdę i różni się ona od mojej. Naszej bohaterki nie da się przekonać: na Majdanie zginął jej przyjaciel i na tym opiera swój światopogląd. Chcę szczególnie podkreślić: bardzo ważne było dla nas rozgraniczenie nacjonalistów, którzy palą ludzi, od wszystkich Ukraińców. W filmie pod adresem Ukrainy nie pada ani jedno złe słowo"

Mimo to na Ukrainie film został przyjęty wrogo i nie trafi do kin. Jednak twórcy mają nadzieję, że dotrą do ukraińskiego widza, zapewniając, że w swoim dziele z jednakowym szacunkiem odnoszą się do obydwu stron.