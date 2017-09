Kijów uwzględni uwagi partnerów ws. ustawy o wykształceniu

© Sputnik. Paweł Palamarczuk Dlaczego USA spodobała się nowa ukraińska reforma?

Wczoraj minister oświaty i nauki Ukrainy Lilia Griniewicz oświadczyła, że dopuszcza zmiany w ukraińskim ustawodawstwie w części dotyczącej językowego wykształcenia po wnioskach Komisji Weneckiej dotyczących nowej ustawy o oświacie. Jak powiedziała, poprawki mogą zostać wniesione nie do samej ustawy o oświacie lecz do innych związanych z ustawą aktów, a także do specjalnej ustawy o wykształceniu językowym. Minister czeka na wnioski ekspertów do końca jesieni.

„Chcę zauważyć, że wyniki ekspertyzy i tej dyskusji, wyniki rozmów z naszymi europejskimi partnerami mogą zostać uwzględnione w nowym tekście ustawy o wykształceniu średnim. Jestem pewien, że wykształcenie jest kluczem do europejskiej przyszłości Ukrainy" — powiedział Poroszenko. Jego przemówienie transmitowała kanał „112 Ukraina".

© REUTERS/ Cris Toala Olivares Ukraina to skansen XIX wieku

Ustawa „o edukacji", która wprowadza ostre ograniczenia w wykorzystywaniu języków mniejszości narodowych na Ukrainie, weszła w życie w czwartek. Dokument wywołał burzę krytyki ze strony krajów sąsiedzkich Ukrainy.

Władze Węgier i Rumunii oświadczyły, że ustawa o wykształceniu narusza prawa mniejszości narodowych na Ukrainie. MSZ Węgier obiecało, że zablokuje akcesję Ukrainy do UE, a sam dokument określił jako „hańbiący". Moskwa jest także zdania, że ustawa jest sprzeczna z ukraińską konstytucją i międzynarodowymi zobowiązaniami Kijowa.