Leonardo da Vinci namalował nagą „Mona Lisę”?

We Francji odnaleziono szkic nagiej kobiety, który – zdaniem ekspertów – mógł być wstępną realizacją „Mona Lisy” Leonarda da Vinci – informuje „The Telegraph”.

Rysunek był wśród zbiorów sztuki renesansowej w Muzeum Condé na Zamku Chantilly. Wcześniej uważano, że naszkicowany węglem portret kobiety, znany jako „Monna Vanna”, powstał jedynie w pracowni Da Vinci. Ekspertyza w Luwrze wykazała jednak, że artysta mógł osobiście nad nim pracować.

Jak powiedział kurator Muzeum Condé Mathieu Deldicque, oba portrety mają takie same wymiary, a ręce i ciało „Mona Lisy” i „Monna Banny” są niemal identyczne.

​- Patrzymy na coś, co było wykonane w podobnym czasie, co słynna „Mona Lisa”. Przypuszczalnie mogło to być przygotowane przed namalowaniem słynnego obrazu – powiedział Deldicque.

​Bruno Mothen z Luwru potwierdził, że rysunek powstał za życia Leonarda da Vinci. Jak dodał, cieniowanie w prawym górnym rogu zrobiła osoba praworęczna, podczas gdy słynny włoski artysta malował lewą ręką, dlatego należy „bardzo ostrożnie” wydawać oceny.