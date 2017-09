Z Sydney do Zurychu w 50 minut

Firma SpaceX opracowuje nową wielozadaniową rakietę do lotów na Marsa i przelotów z jednego punktu na Ziemi w drugi, które będą trwać krócej niż godzinę, powiedział szef firmy Elon Musk na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Australii.

Musk liczy na wykorzystanie nowej rakiety, która otrzymała roboczą nazwę BFR, cały dorobek firmy, a także ma zamiar zastąpić nią obecnie używane rakiety Falcon 9 i Dragon.

„Dolecicie do większości miejsc na Ziemi w mniej niż 30 minut i do każdego miejsca w mniej niż 60. Koszt biletu powinen być mniej więcej taki sam jak za pełny bilet lotniczy w klasie ekonomicznej” — napisał Musk na Instagramie. Na przykład lot z Sydney do Zurychu, jego zdaniem, powinien trwać 50 minut.

Zakłada się, że ta sama rakieta zostanie wykorzystana do lotów na Marsa i na Księżyc. Rakieta będzie musiała najpierw dotrzeć na orbitę okołoziemską, gdzie odbędzie się tankowanie. Potem będzie ona kontynuować drogę do punktu przeznaczenia. W szczególności technologia pozwoli latać na Księżyc i z powrotem, aby stworzyć bazę na satelicie Ziemi.

Na Marsa firma planuje wysłać dwie misje towarowe do 2022 roku. W tym czasie zostanie przeprowadzone badanie możliwych problemów technicznych związanych z rozmieszczeniem na planecie i poszukiwaniem wody. Oprócz tego zostaną zainstalowane systemy zapewnienia warunków życia, dostaw energii i wydobywania minerałów dla kolejnych misji.