„Znamienita wolność słowa”. Simonian nie wyklucza problemów z nadawaniem RT w USA

„Może to pociągnąć za sobą takie ograniczenia, które przeszkodzą w naszej pracy w kraju. Jest to cena znamienitej wolności słowa, którą wymyślili nasi zachodni partnerzy i przez nich została teraz pochowana z fanfarami i muzyką. Jest to bardzo smutne. Nie my zaczęliśmy, ale jak się to skończy, można się tylko domyślać. Jestem przekonana, że Rosja udzieli lustrzanej odpowiedzi, co nie przyniesie nic dobrego ani nam, ani im” – oceniała Simonian.

Redaktor naczelna RT nie ma wątpliwości, że jest to „decyzja polityczna”.

Próbowano z nami walczyć od kilku lat na różne sposoby. Jak tylko zwiększyła się nasza oglądalność do przerażających wielkości, najpierw postanowiono nas zniszczyć, rujnując naszą reputację. Nie było dnia, aby w największych amerykańskich gazetach i w ogóle w zachodnich mediach nie pojawiały się artykuły na temat tego, jakimi jesteśmy łajdakami, ręką Kremla, rosyjską propagandą itp. Nie udało się – podkreśliła.

Na początku września amerykański Departament Sprawiedliwości zobowiązał firmę, która obsługuje telewizję RT America w USA, w tym jej bieżącą działalność i produkcję telewizyjną, do zarejestrowania się jako obcy agent. Simonian, komentując tę decyzję, podkreśliła, że wolność słowa została „zabita przez tych, którzy ją wymyślili".