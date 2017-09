Stulecie Jurija Liubimowa

W 1964 roku spektakle Jurija Liubimowa dosłownie wstrząsnęły radzieckim społeczeństwem. Sięgając po najbardziej aktualne tematy, doskonale wyczuwał bolesne miejsca tamtych czasów. Aby stworzyć Teatr na Tagance, który stał się „wyspą wolności w kraju, w którym nie ma wolności", potrzebna była niezwykła siła woli. O jego teatrze mówiono: „najbardziej awangardowy teatr w Związku Radzieckim" i „najczęściej odwiedzany teatr stolicy".

Taganka nie mogła pomieścić wszystkich chętnych — na spektaklach „Dobry człowiek z Seczuanu", „Mistrz i Małgorzata", „Hamlet" czy „Antyświaty" ludzie dosłownie „wisieli na żyrandolach" — wspomina popularny artysta teatru Weniamin Smiechow.

„Jurij Liubimow urodził się chyba po to, aby łączyć elementy wielkiej kultury, które się rozpadły. Należące do przeszłości utwory Karamzina, Puszkina czy Lermontowa oraz dorobek nowych czasów, po okresie represji. Było to bardzo ważne, ponieważ Liubimow stworzył Teatr na Tagance jako miejsce ogromnego współczucia dla każdego rodaka" — uważa Smiechow.

W teatrze występowała trupa, składająca się z samych gwiazd: Władimir Wysocki, Leonid Fiłatow, Walerij Zołotuchin, Ałła Demidowa. Jak mówi dyrektor artystyczny teatru „Lenkom" Mark Zacharow, Liubimow miał indywidualne podejście do każdego aktora trupy. Było to szczególnie widoczne w sytuacjach kryzysowych.

„Rozmawialiśmy, kiedy ktoś przekazał, że Wysocki jest dziś nie w formie i nie może grać. Myślałem, że zareaguje na to bardzo ostro, ale on rozumiał, czym jest Wysocki dla naszej kultury i teatru i powiedział: pod zimny prysznic,salmiak pod nos. Wstrzymamy spektakl o 6 minut, zagra. Zazdrościłem mu potem jego rozumienia wartości człowieka. Wtedy mnie to poraziło i zaczęłem odnosić się do ludzi z trochę większą uwagą" — przyznał Zacharow.

Duch sprzeciwu żył w Liubimowie od zawsze. I właśnie jego teatr — najbardziej niewygodny dla władz w Związku Radzieckim — rozsławił na cały świat kraj, który go zakazywał. Występy gościnne w różnych państwach zawsze odbywały się przy pełnej widowni. Trupa teatru niejednokrotnie występowała w Polsce, a w 2004 roku Liubimow został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielu przedstawicieli świata sztuki i teatrolodzy uważają, że twórczość Jurija Liubimowa i jego percepcja rzeczywistości mają wymiar światowy. To był „obywatel świata". Wystawiał spektakle w wielu krajach i wszędzie cieszył się uznaniem. Krzysztof Zanussi, charakteryzując rolę Jurija Lubimowa w światowej historii sztuki teatralnej, powiedział w wywiadzie dla Sputnika:

„Jestem pełen szacunku dla Lubimowa. Był to człowiek szalenie wyrazisty, wybitny, stworzył bardzo dużo ciekawych spektakli. Zetknąłem się z nim, jak był na wygnaniu. Myślę, że nikt o nim nie zapomni. Żal, że odszedł, bo w swoich dziewięćdziesiątych latach jeszcze był w pełni sił twórczych. Natomiast nie umiem powiedzieć, jak i kto będzie pisał historię teatru, bo myślę, że wiele ocen, które są dzisiaj aktualne, jutro stracą na aktualności. Teatr też przeżywa głęboką przemianę i nie wiemy, jaki ten teatr będzie."- podkreślił Krzysztof Zanussi.

W połowie lat 80. po jednym z kolejnych konfliktów został pozbawiony obywatelstwa i wyjechał z kraju. Jednak wciąż reżyserował spektakle na całym świecie: w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Austrii, Włoszech, m.in prawie 40 oper! Wydawało się, że Liubimow opuścił Rosję na zawsze. Ale postanowił wrócić i rozpocząć nowy etap w swoim życiu: reżyserował spektakle na podstawie utworów Pasternaka, Sołżenicyna. Robił wszystko to, o czym marzył i to, co stało się w końcu dozwolone.

Jubileuszową datę obchodzi cała społeczność teatralna na świecie. Zakrojony na szeroką skalę program uroczystości „Wiek Jurija Liubimowa" organizuje Charytatywna Fundacja Rozwoju Sztuki Teatralnej, nosząca imię reżysera. Kulminacyjnem punktem uroczystości będzie wspaniały koncert w moskiewskim Teatrze Wielkim.

Głośnym wydarzeniem stała się także prezentacja książki „100 współczesnych o Liubimowie", w której zebrano wspomnienia o wspólnej pracy z mistrzem, a także opinie pełnych wdzięczności widzów, oddanych Teatrowi na Tagance.

Jurij Liubimow — to legendarna postać XX wieku. Słynna latarka wojskowa, której reżyser używał zwykle na próbach, rzuciła światło na wiele spraw, o których wielu bało się mówić. Maestro stworzył swój teatr, który jest czymś więcej niż zwykłe mury teatralne. Jak powiedział dyrektor artystyczny Teatru im. Wachtangowa Rimas Tuminas, w oczach Jurija Liubimowa zawsze było widać „wolę, siłę i potępienie dla wszystkich podłości, które nas otaczają. Naprowadził nasz zawód na moralne, estetyczne tory i przypomniał nam o misji teatru".