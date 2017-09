„Z pomocą Rosji udało się uratować Syrię przed rozłamem”

Z pomocą rosyjskich sił zbrojnych udało się zmienić przebieg syryjskiego konfliktu i uratować Arabską Republikę przed rozłamem i chaosem — w wywiadzie dla Sputnika mówi ekspert wojskowy, były doradca przewodniczącego Partii Ruchu Narodowego ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, emerytowany kapitan I rangi Marynarki Wojennej Turcji Celalettin Yavuz.

Dwa lata temu dzięki operacji rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych i marynarki w sytuacji w Syrii rozpoczął się okres poważnych zmian. W przededniu operacji antyterrorystycznej Rosji syryjskie siły rządowe były dosłownie przyciśnięte do linii brzegowej pomiędzy Latakią a Damaszkiem, rząd al-Asada kontrolował tylko Damaszek. W tym czasie istniało realne zagrożenie rozłamu państwa syryjskiego na cztery części, pod kontrolą rządu mogło pozostać tylko terytorium Damaszku i strefa przybrzeżna.