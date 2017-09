Czym grozi sen na pokładzie samolotu

Pasażerowie, którzy śpią podczas startu i lądowania samolotu ryzykują uszkodzenia słuchu – informuje "The Independent" powołując się na badania Harwardzkiej Szkoły Medycznej.

Zauważa się, że w chwili zmiany wysokości u wielu osób "zatykają się" uszy z powodu tego, że ciśnienie na zewnątrz ucha różni się od ciśnienia wewnątrz ucha. Ten efekt można zminimalizować ziewając lub przełykając, czyli otwierając cienki kanał w uchu, tzw. przewód Eustachiusza.

Jeśli jednak pasażer śpi na pokładzie samolotu, to nie może wyrównać ciśnienia w błonie bębenkowej w ten sposób, a w rezultacie kanał uszny może się zablokować, co prowadzi do barotraumy uszu.

Jak wyjaśnili naukowcy, w ciężkich przypadkach, kiedy przewód Eustachiusza blokuje się w ciągu długiego czasu, może rozwinąć się infekcja, która wywołuje powstanie cieczy za błoną bębenkową i doprowadza do problemów ze słuchem i bólu.

Jak podkreślono w badaniu, ryzyka rozwoju choroby można uniknąć powstrzymując się od snu podczas wzlotu i lądowania samolotu.