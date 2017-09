Pięć mało znanych lotniskowców

„Chakri Naruebet” (Tajlandia)

Tajlandzki lekki lotniskowiec jest najmniejszy wśród nowoczesnych okrętów lotniskowych. Jego wyporność wynosi tylko 11,5 tysiąca ton, a jego długość 182 metrów odpowiada raczej krążownikowi. Okręt został zwodowany w 1996 roku i od dziesięciu lat służy do patrolowania wyłącznej strefy ekonomicznej państwa, a także do operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Od 2009 roku praktycznie nie opuszcza swojej bazy w porcie głębokowodnym Chak Samet i służy jako baza dla helikopterów SH-60 „Sea Hawk”.

© AP Photo/ Pornchai Tajlandzki lekki lotniskowiec Chakri Naruebet

Podstawą skrzydła lotniczego „Chakri Naruebet” aż do początku lat 2000. były pierwsze modyfikacje brytyjskich bombowców AV-8A Harrier. Jednak termin ich służby do tego czasu już wygasł. W rzeczywistości tajlandzki lotniskowiec jest obecnie śmigłowcowcem, a także największym na świecie jachtem królewskim — okręt posiada obszerne apartamenty dla monarchy i jego rodziny, którzy zazwyczaj są obecni na pokładzie podczas rzadkich wyjść na morze.

„São Paulo” (Brazylia)

Jedyny lotniskowiec Marynarki Wojennej Brazylii pierwotnie należał do Marynarki Wojennej Francji pod nazwą „Foch” i został zwodowany w 1960 roku. Do czasu sprzedaży okręt służył przez 40 lat. W 2000 roku został kupiony przez Brazylię za 30 milionów dolarów, czyli prawie za bezcen. Pomimo tego, że lotniskowiec przeszedł we Francji gruntowny remont, na początku nowego tysiąclecia był już beznadziejnie przestarzały. Jego zakup wielu ekspertów wojskowych w Brazylii uważa raczej za „nadęcie” niż potrzebą militarną.

© AP Photo/ Douglas Engle São Paulo

Podstawą skrzydła lotniczego „São Paulo” było 14 niszczycieli szturmowych A-4 Skyhawk, śmigłowce transportowe i przeciwokrętowe. Jednak i tak Marynarka Wojenna Brazylii nie była w stanie z nich skorzystać chociażby w celu demonstracji siły na oceanach światowych. W ciągu niemal całego okresu służby lotniskowiec był w stałej modernizacji. Miał wejść w skład floty w 2013 roku po kolejnym uszkodzeniu, jednak kilka miesięcy wcześniej na pokładzie wybuchł poważny pożar. W rezultacie 14 lutego 2017 roku poinformowano, że statek zostanie wkrótce wycofany na „emeryturę”, ponieważ kolejne prace konserwatorskie zostały uznane za ekonomicznie niecelowe.

„Charles de Gaulle” (Francja)

Okręt flagowy Marynarki Wojennej Francji lotniskowiec „Charles de Gaulle” jest pierwszym nawodnym okrętem wojennym republiki z napędem atomowym. Ze swoją całkowitą wypornością 42 tysięcy ton on ustępuje tylko „Admirałowi Kuzniecowowi" i amerykańskim gigantom. Jest w składzie bojowym floty od 2001 roku. Pierwszą wielką operacją, w której uczestniczył „Charles de Gaulle”, były naloty na pozycje terrorystów PI w Syrii pod koniec 2015 roku w odpowiedzi na ataki terrorystyczne w Paryżu z 13 listopada.

Skrzydło lotnicze „Charlesa de Gaulle’a” składa się głównie z samolotów szturmowych — 36 myśliwców bombowych Super Etandar i Rafal-M. Ponadto na pokładzie znajdują się dwa samoloty wczesnego ostrzegania E2C-Hawkeye i dwa śmigłowce poszukiwawczo-ratownicze AS-565MB Panther. Lotniskowiec jest dobrze chroniony przed zagrożeniem z powietrza: jest on wyposażony w systemy antyrakietowe „Aster-15”, „Sadral” i 20-mm systemy artyleryjskie Giat 20F2. Ogólnie okręt ten jest uważany za jeden z najbardziej skutecznych w walce w swojej klasie.

„Cavour” (Włochy)

Lotniskowiec „Cavour” o wyporności 28 tysięcy ton wszedł do składu marynarki wojennej Włoch w 2009 roku i jest uważany za „młody okręt”. Trudno go nazwać wysoce wyspecjalizowanym pływającym lotniskiem, ponieważ jest w stanie zabrać na pokład tylko osiem samolotów AV-8B Harrier II.

© AFP 2017/ Andreas Solaro Lotniskowiec „Cavour”

W przyszłości okręt zostanie uzbrojony w amerykańskie F-35B. Jednak „Cavour” może przewozić także 12 helikopterów do różnych celów, a także siły desantowe: 415 piechurów morskich, do 100 sztuk pojazdów kołowych lub 24 podstawowych czołgów bojowych lub 50 ciężkich pojazdów bojowych. Na okręcie można uruchomić sztab do 145 osób. „Cavour” to uniwersalna jednostka bojowa, najbardziej odpowiednia do operacji ekspedycyjnych: jest w stanie przerzucić oddziały do ​​teatru operacji wojskowych, wysadzić je na brzegu i osłonić desant lotnictwa.

Ponadto jest uzbrojony w dwa 76,2-mm automatyczne działa zdolne do strzału w odległości od 8 do 20 km z szybkością 80 strzałów na minutę.

„Juan Carlos I” (Hiszpania)

Jeden z najpotężniejszych okrętów marynarki wojennej Hiszpanii również trudno nazwać „czystym” lotniskowcem. Zgodnie z miejscową klasyfikacją jest on uznawany za „okręt strategicznej projekcji siły” i jest w stanie rozwiązać szeroki zakres zadań. Zgodnie z jego koncepcją jest bliski amerykańskim okrętom Wasp, ale posiada trampolinę dla samolotów.

Głównym uzbrojeniem „Juana Carlosa I” jest 25 myśliwców bombowych AV-8 Harrier II. Ponadto posiada cztery punkty lądowania dla ciężkich helikopterów CH-47 Chinook i jeden punkt dla konwertoplanów V-22 Osprey.

Okręt o wyporności 27 tysięcy ton może przewozić do 1200 piechurów morskich. Dwupoziomowy hangar może pomieścić do 46 czołgów Leopard 2E, cztery barki desantowe i cztery kutry desantowe. Uzbrojenie burtowe stanowią 20-mm działa przeciwlotnicze, a także system rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu. Okręt nie ma jeszcze doświadczenia w walce i uczestniczył tylko w ćwiczeniach morskich NATO.