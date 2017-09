Rosja zaprzecza, aby jej wojska zostały na Białorusi

Szef sztabu Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Wiktor Mużenko w wywiadzie dla agencji Reuters powiedział, że nie wszyscy rosyjscy żołnierze opuścili terytorium Białorusi.

© Sputnik. Evgeny Biyatov Ukraiński generał: Na Białorusi zostały rosyjskie wojska

- Jeśli chodzi o oddziały rosyjskiej armii, które uczestniczyły we wspólnych manewrach strategicznych „Zapad-2017", wszystkie one wróciły do miejsc stacjonowania — podkreślono w komunikacie resortu.

W białorusko-rosyjskich manewrach „Zapad-2017", które odbyły się w dniach 14-21 września, uczestniczyło 12,7 tys. żołnierzy, w tym 3 tys. w Rosji, i blisko 700 jednostek sprzętu wojskowego.