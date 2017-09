„Poroszenko kolejny raz wystawił się na pośmiewisko”

Petro Poroszenko nakazał złożenie przeciwko Rosji pozwu w sądzie w sprawie wyrządzenia „szkód dla środowiska" podczas budowy mostu krymskiego — poinformował na Twitterze rzecznik ukraińskiego prezydenta Swiatosław Cehołko.

© Sputnik. Mikhail Markiv Poroszenko kazał podać Rosję do sądu

Ukraińska prokuratura wszczęła sprawę karną z artykułu „Naruszenie reguł bezpieczeństwa ekologicznego" przy budowie mostu przez Cieśninę Kerczeńską. Zdaniem Kijowa jego budowa może przekształcić Morze Azowskie w czarnomorską cieśninę. Ponadto ukraińskie władze boją się zmiany w składzie chemicznych azowskiej wody.

Wcześniej pojawiły się informacje, że Ukraina przygotowuje pozew przeciwko Rosji w związku z ograniczeniem żeglugi w Cieśninie Kerczeńskiej w sierpniu i wrześniu spowodowanej instalacją łukowych przęseł mostu. Według wiceministra infrastruktury Jurija Ławreniuka z tego powodu porty handlowe mariupolski i berdiański tracą zyski.

Politolog Aleksander Dudczak wyraził przekonanie, że Kijów kolejny raz wymyśla powody, aby podnieść „falę informacyjną" wokół Rosji i Krymu.

© AFP 2017/ ERIC PIERMONT „Produkcja Lamborghini i Porsche jest niemożliwa bez Ukrainy"

- Wydaje mi się, że nikt nie traktuje poważnie wypowiedzi Poroszenki. To, że obecnie w Kijowie porusza się temat ekologii, ma na celu zamaskowanie działań podejmowanych nie w interesach mieszkańców Krymu, którzy po raz kolejny mogą się przekonać, że podjęli właściwą decyzję (głosując za przyłączenie się do Rosji). Jeśli chodzi o ekologię: prawdopodobnie Poroszenko nie wie, że tego typu działalność nie jest podejmowana bez szczegółowej ekspertyzy ekologicznej. To nie pierwszy most, który jest budowany na świecie. Mamy przykłady na północy Europy, gdzie mosty były budowane nad akwenami morskimi. Poroszenko kolejny raz wystawia się na pośmiewisko. Choć na pewno przywyknięto do tego i na Ukrainie, i poza jej granicami. Ponadto nawet nie określono, do którego sądu ma wpłynąć wniosek. I ogólnie rzecz biorąc, nie sądzę, aby na poważnie się tym zajęli. Najważniejszą rzeczą jest deklaracja, podniesienie fali w przestrzeni informacyjnej i powiązanie jej z Rosją i Krymem — powiedział politolog.