Zakaz publikacji książki Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Rosji

11 stycznia 2016 roku do jednej z petersburskich drukarń wkroczyła policja i skonfiskowała cały nakład książki. Wszystkie egzemplarze zostały przesłane do ekspertyzy do Centrum Przeciwdziałania Ekstremizmowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. W maju 2016 roku Komitet Śledczy Rosji odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie. Jednak sąd rejonowy w Petersburgu przychylił się do wniosku moskiewskiej prokuratury rejonowej i zakazał rozpowszechniania tej pozycji w Rosji.

Zakaz dotyczy zbioru esejów Nowaka-Jeziorańskiego pt. „Rozmyślania wschodnie", który zawiera teksty publikowane w latach 1991-2004.

- W uzasadnieniu wniosku prokurator powołuje się na obecność w wyżej wymienionej pozycji wypaczonych informacji historycznych, które mogą przyczynić się do utrwalenia wizerunku Rosji i „rosyjskich elit" jako agresora militarnego, zagrażającego suwerenności innych państw, tworzenia negatywnego obrazu dyktatora politycznego, co z kolei może posłużyć za podstawę do niepokojów politycznych, doprowadzić do międzynarodowych, międzyreligijnych i międzyetnicznych konfliktów i zagrażać suwerenności Rosji — podano w uzasadnieniu do wyroku sądu.

Według ekspertyz w książce zawarto treści, których „rozpowszechnianie jest zabronione, w szczególności fałszywe informacje o działaniach ZSRR podczas II wojny światowej". Ponadto autor używa słowa „wróg" w stosunku do Rosji oraz przeprowadza paralele między współczesną Rosją a hitlerowskimi Niemcami.