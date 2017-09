Kto zajmuje się przemytem broni z Ukrainy do Rosji?

Politolog Grigorij Trofimczuk na antenie radia Sputnik powiedział, że w przypadku Ukrainy przemyt broni do Rosji nie jest tylko sposobem na zarobienie pieniędzy.

FSB i MSW ukróciły działalność grup i osób, które mogły zajmować się przemytem broni.

Przeszukania przeprowadzono w 21 regionach u 62 osób. Mogą mieć one związek z zakupem, produkcją, modernizacją i sprzedażą broni oraz jej przemytem z Ukrainy.

Funkcjonariusze skonfiskowali prawie 200 sztuk broni palnej, w tym karabiny automatyczne, karabiny szturmowe i rewolwery, a także granaty, ponad siedem tysięcy sztuk amunicji i ponad 18 kg materiałów wybuchowych. Ponadto zamknięto 8 warsztatów, w których produkowano amunicję i przerabiano broń.

Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające, czy zatrzymani mają związek z grupami przestępczymi z innych krajów lub czy byli zaangażowani w przestępstwa na terytorium Rosji.

Przewodniczący rady ekspertów Funduszu Wspierania Badań Naukowych „Warsztaty Pomysłów Euroazjatyckich" Grigorij Trofimczuk uważa, że w przypadku Ukrainy przemyt broni do Rosji to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy.

- Broń, która nielegalnie trafia z Ukrainy do Rosji, jest jednym ze sposobów destabilizacji Rosji. Nie jest to nawet sposób na zdobycie pieniędzy. W jakimś stopniu jest to nawet gorsze od terroryzmu, bo terroryści mają bardziej zawężone zadania. Oczywiście rosyjscy stróże prawa ucinają takie dostawy, ale coś i tak trafia do Rosji i wcześniej czy później może wystrzelić. Ukraina mści się na Rosji, co jest gorsze od terroryzmu. Niestety ta zemsta będzie narastać. Na Ukrainie jest wiele magazynów, skąd ta broń „rozchodzi się" w różne strony. I coraz częstsze w tych magazynach pożary i wybuchy mogą być próbą ukrycia przypadków zniknięcia broni w znacznych ilościach. Nabiera to systemowego charakteru — powiedział Grigorij Trofimczuk na antenie radia Sputnik.

Zdaniem politologa nie można w tym przypadku ignorować też czynnika korupcyjnego.

- Oczywiście istnieje też związek z korupcją, bo różne warstwy ukraińskiego społeczeństwa muszą jakoś zarabiać i przeżyć. Na tym polega główne niebezpieczeństwo. Należy pamiętać, że zwykły stróż na jakimś składzie wojskowym nie będzie się tym zajmować. Dosłownie wszyscy są w to zaangażowani. I oczywiście nad tym wszystkim jest jeszcze element informacyjny: o wszystko od razu jest oskarżana Rosja — podkreślił Trofimczuk.